El Gran Premio de España de F1 desvela por primera vez cómo lucirán las zonas claves de Madring

La curva 'La Monumental' del circuito de Madring. - MADRING

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Madring desveló este jueves por primera vez, a 188 días del Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital español, cómo será el entorno de algunas de sus curvas y zonas con cinco 'renders' oficiales de 'La Monumental', la recta de salida, el sector de alta velocidad, las curvas enlazadas de Valdebebas y la 'pelouse'.

Según un comunicado, estas imágenes permitirán a los aficionados hacerse una idea de cómo será la experiencia en el nuevo trazado en Madrid. Además, el Gran Premio de España habilita una disponibilidad adicional limitada de entradas en algunas de estas zonas del trazado, cuando el 70% del aforo ya está vendido.

Uno de los puntos más emblemáticos será la recta principal, de 589 metros de longitud, donde los monoplazas alcanzarán velocidades superiores a 320 km/h antes de afrontar la primera gran frenada del trazado. La distancia desde la línea de salida hasta el primer giro es de poco más de 200 metros.

Tras el segundo giro, más lento, los monoplazas afrontarán la curva 3, bautizada como 'Hortaleza', un rápido giro de derechas que toma su nombre del barrio madrileño visible al fondo. Este punto marca la transición hacia el único sector urbano del circuito, en la calle Ribera del Sena, donde encararán la recta más larga del trazado, de 839 metros, donde los coches volverán a superar los 320 km/h. Desde esta zona de grada los espectadores disfrutarán de vistas directas al 'pit lane'.

El punto más icónico del circuito es la curva 12, conocida como 'La Monumental'. Se trata de una curva de gran longitud, 550 metros, con un peralte del 24%, donde los pilotos permanecerán alrededor de seis segundos girando a gran velocidad. El público podrá seguir este momento desde una grada o desde un 'hospitality', con una capacidad total para unos 45.000 espectadores.

Otro de los sectores que define el carácter del circuito es la zona conocida como Las Enlazadas de Valdebebas. Tras una fuerte frenada en la curva 13, donde los monoplazas pasarán de más de 300 km/h a unos 140 km/h, los pilotos afrontarán una secuencia rapidísima de curvas, la 14, 15 y 16, que se tomarán prácticamente a fondo.

Este sector fluido y técnico desemboca en la frenada de la curva 17, otro claro punto de adelantamiento donde la velocidad volverá a caer bruscamente, de 280 a 100 km/h. Entre las curvas 14 y 15 se situará la zona de 'pelouse', un espacio pensado para el aficionado, con acceso a la 'fan zone' de Distrito, la más grande de Madring con un aforo de más de 50.000 personas.