El Gran Premio de España de Fórmula 1 será accesible de la mano de la Fundación ONCE

Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, en la firma del acuerdo con el GP de España de F1. - MADRING

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring ubicado en Ifema Madrid, será un Gran Premio accesible para todos gracias a la Fundación ONCE, que impartirá formación y asesoramiento.

El acuerdo fue rubricado por Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, quienes coincidieron en señalar su importancia para garantizar el derecho al disfrute del ocio de las personas con discapacidad.

Martínez señaló que tuvieron "muy claro" querían "ser un Gran Premio que todo el mundo pudiera disfrutar". "Queremos, con el apoyo imprescindible de la Fundación ONCE, integrar el concepto de accesibilidad total en el circuito de Madring, marcando un estándar de excelencia en este ámbito dentro del calendario de F1; eliminando barreras y demostrando que el evento está concebido para satisfacer la pasión por esta competición de cualquier aficionado", destacó.

Por su parte, Martínez Donoso defendió que harán "que Madrid y su Gran Premio sean una referencia a nivel mundial, puesto que será realmente una actividad deportiva para todas las personas".

El acuerdo es el punto de partida para articular acciones encaminadas a "garantizar la accesibilidad física y digital de las personas con discapacidad al evento". Y es que a través de esta alianza, la Fundación ONCE ofrecerá asesoramiento técnico al equipo del Gran Premio.

De cara al GP, Fundación ONCE pondrá a disposición asesoramiento técnico en materia de accesibilidad física --instalaciones, espacios y entornos--; y formará a los empleados y voluntarios de Ifema Madrid en materia de trato y acompañamiento a personas con discapacidad.

Así, Fundación ONCE seleccionará a voluntarios formados para que durante los días de competición ayuden a los asistentes; y que realizarán tareas de acompañamiento, apoyo social, orientación y ayuda en desplazamientos, así como movimientos de personas con discapacidad y/o personas con movilidad reducida (PMR), asistiéndoles dentro del recinto.