Granada albergará la Copa de España de fútbol sala del 19 al 22 de marzo

Granada, sede de la Copa de España 2026 de fútbol sala. - RFEF

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Municipal de Deportes de Granada será la sede de la Copa de España 2026 de fútbol sala que se disputará del 19 al 22 de marzo, un torneo que vuelve a la ciudad andaluza, que ya acogió la competición en 2009 y 2023, y donde se disputará de forma paralela la Copa de España Juvenil.

Según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el recinto granadino, con capacidad para más de 7.000 espectadores, recoge el testigo del Palacio de los Deportes de Murcia, donde el Servigroup Peñíscola se proclamó campeón la pasada campaña.

Desde la Diputación de Granada, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada "se ha trabajado conjuntamente" con la RFEF, y de la mano de la Real Federación Andaluza de Fútbol, para albergar la competición, "buque insignia del fútbol sala español" y que ya se disputó en Granada en las ediciones de 2009 y 2023.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, agradeció a la RFEF su confianza en Andalucía y, en este caso en Granada, para acoger esta competición. "La región andaluza se reafirma como escenario de grandes eventos, y todo ello, es resultado de la apuesta del Gobierno andaluz por unas infraestructuras deportivas de primer nivel", afirmó en declaraciones compartidas por la Junta de Andalucía.

ElPozo Murcia Costa Cálida, Barça, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter FS, Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas son los ocho clubes que estarán presentes en la XXXVII edición de la Copa de España de fútbol sala.

Además, de forma paralela al torneo del fútbol sala nacional, se disputará la Copa de España Juvenil, en la que participarán los ocho primeros clasificados de cada uno de los ocho grupos de la División de Honor Juvenil, con el Futsal 54 Mataró CE como actual campeón y defensor del título.