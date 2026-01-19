Granada y Eibar sellan un empate insuficiente en Los Cármenes

Granada-Eibar - LALIGA

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Granada CF y SD Eibar han firmado este lunes, en el último encuentro de la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion, un empate (1-1) que impide a ambos mermar sus dificultades, con los andaluces marcando las posiciones de descenso y el equipo armero quedándose solo dos puntos por encima de la zona de peligro.

En el Nuevo Los Cármenes, los de Beñat San José consiguieron ver puerta en los primeros minutos por mediación de Sergio Álvarez, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego posicional de Javi Martón. En el minuto 18, el conjunto nazarí respondió con un remate de José Arnaiz que se estrelló en el palo.

El cuadro de Pacheta siguió insistiendo tras el descanso, aunque sin ofrecer sensación de peligro arriba más allá de un disparo de Rubén Alcaraz ante el que Jonmi Magunagoitia sacó una mano providencial para negarle el gol.

Con este empate, el Granada enlaza seis jornadas sin ganar y suma 23 unidades, marcando los puestos de peligro y a un solo punto de la salvación. Los vascos, por su parte, son decimosextos con 25 puntos.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 22 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Castellón - Leganés 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Valladolid 0-3.

Cultural Leonesa - Sporting de Gijón 2-4.

Zaragoza - Real Sociedad B1-1.

Almería - Deportivo de La Coruña1-2.

-Domingo.

Mirandés - Andorra 1-2.

Racing de Santander - Las Palmas4-1.

Albacete - Cádiz 1-0.

Burgos - Huesca 1-0.

Córdoba - Málaga 0-1.

-Lunes.

Granada - Eibar 0-0.