El Granada prueba la fiabilidad del líder Racing, con el Almería en plena racha

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, visita este fin de semana al Granada CF durante la jornada 18, una prueba de nivel para los cántabros, que solo han sumado un punto en sus dos últimas citas ligueras y necesitan volver a sonreír para mantener distancias con respecto a una UD Almería que encadena cinco triunfos consecutivos.

El Nuevo Los Cármenes medirá este sábado (16.15 horas) la fiabilidad del líder de Segunda División, que en las últimas jornadas ha visto menguar su colchón sobre el tercero. Tras un sobresaliente inicio de curso, el Racing está inmerso en su primer bache y llega al duelo en suelo nazarí tras caer en casa durante la pasada jornada ante el Mirandés (0-1) y empatar durante la anterior en La Rosaleda (0-0).

Además, enfrente tendrá al Granada, una de las mejores plantillas de LaLiga Hypermotion. Los de Fran Escribá, que vienen de lograr el pase en la Copa ante el Zaragoza en los penaltis, se encuentran en la séptima posición de la tabla, igualado a puntos con los puestos de 'play-off' pese a la derrota en la última jornada liguera ante el Almería. Por ello, un gran resultado ante su público, donde solo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros, podría auparles al top-6.

Clave para lograr un buen resultado ante el mejor visitante de la categoría, a tenor de 22 de 24 puntos posible, será refugiar su arco, uno de los grandes hándicaps nazarís; a lo largo del curso solo lo han logrado en una de las últimas siete jornadas. Eso sí, el Racing llega inmerso en una racha de dos encuentros ligueros sin encontrar el gol.

Por su parte, el Almería, segundo clasificado, entrará en escena el domingo en una complicada salida a La Rosaleda. Derbi andaluz en el que los indálicos, equipo más en forma de la competición con 22 puntos sumados de los últimos 24, intentarán seguir recortando puntos con el liderato. En caso de lograrlo, también significaría su octavo triunfo consecutivo entre todas las competiciones.

Trascendental para que el Almería gane en un campo donde no ha perdido en sus últimas nueve visitas será que su goleador, Luis Suárez, siga en órbita. El colombiano es el Pichichi de LaLiga Hypermotion y llega enrachado al duelo ante el Málaga, ya que ha marcado en las últimas tres jornadas. Por su parte, el equipo malagueño intentará poner fin a dos derrotas y cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Una jornada 18 que se abrirá el viernes con un duelo directo por el ascenso entre el Mirandés, tercer clasificado, y el Levante, quinto. Ambos llegan a Anduva en buenas dinámicas, los locales habiendo sumado nueve puntos de nueve en liza en sus últimos tres partidos y los 'granotas' siete en ese mismo periodo de tiempo. Además, solo se encuentran separados por dos puntos en la tabla.

Ya el sábado, el Elche quiere mantenerse en puestos de 'playoff' y recibe la visita de un Cádiz necesitado; el Real Zaragoza, que aspira a volver al 'top 6' cuatro jornadas después, visita La Coruña para jugar ante un Deportivo al alza; y Huesca y Eibar quieren volver a coger comba con los puestos punteros de la clasificación en El Alcoraz.

Una jornada que en sesión dominical completarán el Racing de Ferrol vs Oviedo, el Albacete vs Castellón, el Burgos vs Eldense y el Córdoba vs Tenerife; y en la tanda del lunes, el Sporting de Gijón perseguirá en Cartagena seguir enganchado a los primeros puestos de la tabla.

--HORARIOS DE LA JORNADA 18 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes 6 de diciembre.

Mirandés - Levante 20.30 horas.

-Sábado 7.

Elche - Cádiz 14.00.

Granada - Racing de Santander 16.15.

Deportivo de La Coruña - Zaragoza 18.30.

Huesca - Eibar 21.00.

-Domingo 8.

Racing de Ferrol - Oviedo 14.00.

Málaga - Almería 16.15.

Albacete - Castellón 18.30.

Burgos - Eldense 18.30.

Córdoba - Tenerife 21.00.

-Lunes 9.

Cartagena - Sporting de Gijón 20.30.