El Granada tumba al Racing mientras Castellón y Almería escalan

Granada - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander perdió (1-0) contra el Granada en una jornada 24 de LaLiga Hypermotion donde el Castellón se colocó segundo y el Almería salió de su bache de resultados para recuperar el pulso por el ascenso directo.

Un golazo de José Arnaiz a la media hora tumbó al líder en el Nuevo Los Cármenes. El equipo andaluz, que alejó la zona de descenso, aprovechó su oportunidad y supo contener a un Racing sin puntería por primera vez esta temporada.

Los de José Alberto guardan el liderato pero, tras ganar a rivales directos como Las Palmas y Deportivo, se quedan sin colchón, con 44 puntos por los 42 de un Castellón que se impuso (2-0) al Andorra, disfrutando de nuevo del fortín de Castalia, con los goles de Beñat Gerenabarrena y Lucas Alcázar en el primer tiempo.

Los de Pablo Hernández, una derrota en los últimos 13 partidos de liga, supieron manejar el paso al frente andorrano en el segundo acto para seguir soñando con el ascenso. Mientras, el Almería puso fin a su crisis, no sin una amplia dosis de suspense, para retomar la lucha por las dos primeras posiciones.

El equipo andaluz doblegó (3-2) a un Ceuta que no tiró la toalla pese al 3-0 de Sergio Arribas, Leo Baptistao y Jon Morcillo en apenas media hora. Kuki Zalazar adelantó la emoción que se avecinaba antes del descanso, pero el Ceuta se quedó corto de épica al final. Los de Rubi se colocan cuartos con 39 puntos.

Por oro lado, el Sporting, tras dos triunfos, se estancó en los 36 puntos al caer (1-0) ante un Eibar que, gracias a Ipurua, empieza a sufrir menos esta temporada. Además, el recién llegado Jordi Escobar impulsó también por abajo al Huesca, que salió de la zona roja, con un 1-0 ante un Cádiz que sigue perdiendo terreno con los puestos de promoción tras tres derrotas.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 24 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Las Palmas 1-1.

-Sábado.

Albacete - Zaragoza 2-0.

Burgos - Leganés 2-1.

Cultural Leonesa - Deportivo de La Coruña 0-1.

Córdoba - Valladolid 3-1.

-Domingo 1.

Almería - Ceuta 4-2.

Eibar - Sporting de Gijón 1-0.

Castellón - Andorra 2-0.

Huesca - Cádiz 1-0.

Granada - Racing de Santander 1-0.

-Lunes 2.

Mirandés - Málaga 20.30.