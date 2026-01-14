Grandes figuras italianas critican que les hayan ignorado con el relevo de la antorcha de Milán-Cortina d'Ampezzo

January 11, 2026, Turin, To, Italy: Journey of the Olympic flame for the Milan-Cortina 2026 Winter Games. The torch reaches Turin. Pictured is the lighting of the brazier by MotoGP champion Francesco Bagnaia, known as Pecco. Turin, Italy 11 January 2026 - Europa Press/Contacto/Selene Daniele

Tres semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, se ha desatado una polémica en Italia después de que algunas grandes figuras y medallistas de deportes invernales hayan arremetido contra los organizadores por haberles ignorado como portadores de la antorcha olímpica.

Silvio Fauner, excampeón olímpico de esquí de fondo y que protagonizó un momento icónico al derrotar al gran favorito noruego Björn Dählie en la prueba de relevos de Lillehammer 1994, expresó sus críticas en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'. "A los campeones no se nos muestra ningún respeto, lo que considero una ofensa enorme", afirmó.

También comentó este miércoles en Facebook que esto afectaba a más de 15 atletas, "campeones que hicieron historia en el deporte en Italia y que ahora se sienten marginados". Piero Gros, que ganó la medalla de oro en eslalon en Innsbruck 1976, indicó que había recibido un mensaje de texto ambiguo sobre el relevo de la antorcha y que sus preguntas al respecto nunca fueron respondidas. "Me ignoraron por completo", apostilló.

Según la agencia de noticias ANSA, el comité organizador de Milán-Cortina 2026 no había invitado a Fauner porque ahora ejerce como político, mientras que los otros tres miembros del equipo de relevos sí fueron invitados a llevar la antorcha de estos JJ.OO. de Invierno.

Frente a esta afirmación, Fauner alegó que era teniente de alcalde en una lista popular en un pueblo de 1.300 habitantes, que otro político había llevado la antorcha y que los demás deportistas ignorados no eran políticos. 'La Gazzetta' habló de "vergüenza", mientras que el vice primer ministro, Matteo Salvini, y el ministro de Deportes, Andrea Abodi, organizaron una videollamada con los organizadores para "aclarar unas decisiones que nos dejan completamente desconcertados".

Luego ambos afirmaron que todos los "deportistas más representativos" debían ser invitados a portar la antorcha. La llama para los Juegos se encendió el pasado noviembre en Olimpia (Grecia) y el relevo de la antorcha por toda Italia culminará el 6 de febrero, con el encendido del pebetero en la ceremonia de apertura que se realizará en Milán.