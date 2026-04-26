Granollers y Zeballos pierden la corona en su estreno en Madrid

Archivo - Marcel Granollers, Mutua Madrid Open 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos perdieron contra los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot por 2-6, 6-1 y 10-6 en su primer partido del Mutua Madrid Open 2026 que se está disputando en la Caja Mágica.

La pareja sufrió una eliminación temprana en el escenario donde conquistaron el título en 2021 y 2025. Granollers y Zeballos no igualaron el récord de los hermanos Bryan en Madrid con un tercero, y cedieron a la defensa de la conquista del año pasado en un intenso duelo que abrió el tenis este domingo en la capital.

Madrid, donde además de las victorias subieron en 2024 por primera vez al número uno del mundo que se les escapa ahora con esta derrota, no sonrió a dos de sus favoritos. La dupla hispano argentina, que en tres semanas tendrá también defensa en Roland Garros, pagó el bajón en el segundo set y los monegascos lanzaron su remontada, marchando siempre por delante en el desempate.