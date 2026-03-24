Griezmann dejará el Atlético a final de temporada para jugar en el Orlando City

10 March 2026, Spain, Madrid: Atletico Madrid's Antoine Griezmann scores his side's second goal of the game during the UEFA Champions League round of sixteen, first leg match between Atletico Madrid and Tottenham Hotspur at the Riyadh Air Metropolitano in - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Antoine Griezmann pondrá fin a su segunda etapa en el Atlético de Madrid cuando termine la actual temporada 2025-2026 para proseguir su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer estadounidense, según ha confirmado este martes en el conjunto rojiblanco.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", ha señalado el equipo madrileño en su página web.

Griezmann aterrizó en el Atlético de Madrid en el verano de 2014 y pasó una primera etapa como colchonero hasta 2019, cuando fichó por el FC Barcelona, para regresar en 2021, primero como cedido y posteriormente con contrato hasta 2026, a las órdenes de Diego Pablo Simeone.