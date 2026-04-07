Griezmann: "Para mí es un honor, un orgullo y un placer poder jugar para el 'Cholo'"

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid laments during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha descrito como "un honor, un orgullo y un placer" el hecho de "poder jugar" durante tantas temporadas a las órdenes de Diego Pablo Simeone, como respuesta a las palabras de agradecimiento que el entrenador colchonero le ha dedicado en la víspera de enfrentarse al FC Barcelona.

"Para abrir mi corazón necesito estar yo con los niños, mi mujer y el 'Cholo' y su familia, y así ya me podré abrir realmente. Pero a él le debo muchísimo, yo creo que he llegado a un nivel futbolístico que no me lo había imaginado y es primero gracias a la Real Sociedad y luego al 'Cholo'. Con su trabajo, me ha hecho ver muchas cosas, me ha enseñado muchísimas cosas y luego está lo personal, que lo admiro, que amo y para mí es un honor, un orgullo y un placer poder jugar para él", dijo en rueda de prensa antes de empezar los cuartos de final de la Champions League.

El futuro de 'Grizi' quedándose en el Atlético o yéndose era objeto de debate en los últimos meses. "Al principio en septiembre fue algo más difícil de gestionar. Pero al final con el vestuario que hay y con la familia en casa, se ha ido trabajando, buscando lo que necesitaba el 'Cholo'. Lo entendí, intenté hacer lo mejor posible", indicó al respecto.

"Ahora yo creo que hablar de Orlando y de lo que haré no es el momento, ya que mañana tenemos un cuarto de final que para mí es algo increíble, es mucho nivel, mucho fútbol. Entonces tengo la cabeza muy despejada para ese momento y quiero ayudar en lo máximo", aludió a la ida de su cruce europeo.

"Siempre pienso en el equipo y yo creo que era lo mejor para mí, para estar tranquilo, para que no haya dudas ni preguntas, que el cielo esté despejado, que era el mejor momento para decirlo y ya está. La otra cosa es la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Estoy muy enfocado en ello y ojalá pueda dar el nivel esperado de todos en el campo", añadió 'Grizi'.

"El año pasado marzo me hizo mucho daño porque tenía muchas expectativas y no supe darle la vuelta mentalmente. Y en vez de enfocarme a cómo mejorarlo o cómo buscar otra forma para rendir, pues no pude hacerlo y este año yo creo he aprendido. Aún con 35 años sigo aprendiendo y estoy dispuesto a lo que sea, a lo que haga falta y me siento muy bien mentalmente y eso luego en el campo me ayuda mucho", argumentó el francés.

"La mejor despedida que espero y que quiero es mi rendimiento en el en el campo y el esfuerzo que voy a dar en cada partido, ésa es la imagen que quiero dar. Lo que siempre he sido, que es trabajar para el equipo y de vez en cuando algún gol, pero quiero disfrutarlo y que se me recuerde así", reflexionó sobre sus últimos meses como jugador colchonero.

Uno de sus grandes compromisos será esta eliminatoria de Champions ante el Barça. "Me siento como mi hijo cuando tiene un partido el sábado, que se despierta a las 06.00 y el partido es a las 11.00, ya con su ropa de partido a las 06.30 y se pasa toda la mañana así. Me siento así. Quiero disfrutarlo. Van a ser dos partidos muy bonitos y el de mañana habrá que trabajarlo bien, ser sólido y ser un equipo fuerte", agregó al respecto.

De nuevo fue preguntado sobre el reciente anuncio de su marcha a la Major League Soccer (MLS). "Son momentos, así lo sentía. Pero, como he dicho, no puedo hablar de lo que va a venir o por qué lo he hecho, sino pensar en mañana y en el partido que tenemos, que es muy bonito", repitió.

Por último, le preguntaron por cómo es liderar. "Yo creo que al final puedes hablarlo, pero se quedan con la imagen, con tu cuerpo, con lo que demuestras y hay que hacerlo con total normalidad. Como se suele decir, no jugar el partido 'antes de'; y luego en el campo pues correr, trabajar defensivamente y ofensivamente creo que eso es el mejor ejemplo", zanjó.