Griezmann y Julián Álvarez lo hacen fácil en Mestalla

El Atlético aprieta a Barça y Madrid por el liderato con tres puntos exigidos por el Valencia solo en el segundo tiempo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid derrotó (0-3) este sábado al Valencia en la jornada 25 de LaLiga EA Sports gracias a una gran primera parte, con pegada y conexión de lujo entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez, a la carga de nuevo por el liderato a pesar del intento de reacción 'che' en el segundo tiempo en Mestalla.

Los de Diego Pablo Simeone encaminaron los tres puntos con un primer tiempo de nota alta, con las ideas claras y una tarde inspirada en sus dos mejores hombres. Antoine Griezmann y Julián Álvarez frotaron la lámpara, uno asistiendo y el otro definiendo en su estado de gracia, para dejar un 0-2 que pudo ser mayor.

El conjunto rojiblanco picó con la 'Araña' sin necesidad de generar mucho en ataque, pero lo suficiente para que el Valencia perdiera incluso el aliento de la grada. A pesar de dos victorias y un empate en los partidos anteriores, Mestalla perdió pronto la paciencia al ver a un Atlético superior y por delante.

Los del 'Cholo' buscaron huecos en la defensa rival y empezaron a encontrar vías hasta que Griezmann se inventó un camino más directo. El francés puso el centro por dentro a Samuel Lino y el rechace en el larguero lo aprovechó Julián Álvarez en el 0-1 a los doce minutos. El Atlético se hizo fuerte atrás y el Valencia no supo hacer daño, lo cual trajo la inquietud del aficionado 'che'.

Los de Carlos Corberán no tuvieron a tiro a Javi Guerra para poder mirar más arriba, a un Umar Sadiq todavía más abandonado a su suerte. Para más desgracia en el Valencia, el Atlético tenía uno de esos días donde necesita poco para hacer gol. A la media hora, Griezmann levantó la cabeza y le dio el 0-2 a Julián Álvarez.

A balón parado pudo recortar el cuadro local, pero Sadiq no remató cómodo un centro y Luis Rioja no aprovechó una falta peligrosa como antesala del descanso. La 'Araña' perdonó el tercero en una fallida cesión de Mosquera y el Valencia se fue vivo al segundo tiempo, como demostró su regreso al campo.

Más allá de tener otras guerras por la salvación, el equipo de Corberán no quiso dejarse ir otra mitad entera y volvió con otra cara, otra actitud que no tardó en tener el respaldo de Mestalla. Los locales mordieron en cada posesión y asomaron a la meta de Oblak con peligro, en un remate de Hugo Duro que se fue por poco. Además, el equipo 'che' reclamó dos penaltis por manos.

Más polémica sirvió la de Javi Galán, aunque el remate de Sadiq le pillaba muy cerca sin posibilidad de reacción, pero el guion sin duda cambió. La entrada de Duro dio una buena referencia a los locales y ayudó a que apareciera más Sadiq. Al Atlético le costó salir de su campo con un rival tocado en su orgullo como contra el Barça recientemente y el 'Cholo' buscó soluciones.

Sin salida con peligro, el técnico rojiblanco dio entrada a Ángel Correa y se reforzó con José María Giménez, pero un misil de Almeida volvió a asomar al Valencia a la meta rival. Sin embargo, el esfuerzo empezó a pasar factura a los de Corberán y los visitantes encontraron calma en el tramo final, con opción de sentencia.

El balón fue del Atleti y no la aprovechó Alexander Sorloth pero sí Correa, en un error de Javi Guerra, con el 0-3 en el 86'. Lo que hicieron fácil Griezmann y la 'Araña' no lo estropeó un Valencia que se queda en zona de descenso, mientras los del 'Cholo', tras dos empates ligueros, no fallan a la lucha por el liderato en el inicio de una traca con Barça en Copa y Real Madrid en Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà; Luis Rioja (Rafa Mir, min.74), Barrenechea (Diego López, min.80), Pepelu (Hugo Duro, descanso), Javi Guerra; Iván Jaime (Almeida, min.65) y Sadiq (Fran Pérez, min.74).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta (Gallagher, descanso); Giuliano (Giménez, min.68), De Paul, Llorente, Lino (Javi Galán, descanso); Griezmann (Correa, min.68) y Julián Alvarez (Sorloth, min.74).

--GOLES:

0 - 1, min.12, Julián Álvarez.

0 - 2, min.30, Julián Álvarez.

0 - 3, min.86, Correa.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a Guerra (min.42) por parte del Valencia. Y a Lino (min.23), Lenglet (min.40) y Galán (min.64) en el Atlético.

--ESTADIO: Mestalla, 46.297 espectadores.