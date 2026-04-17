Griezmann: "La Real me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas, será algo diferente"

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha reconocido que vivirá una final de Copa del Rey "de muchas emociones" este sábado, ya que la Real Sociedad, donde militó entre 2009 y 2014, se lo dio "todo" cuando "todo el mundo" le cerraba "las puertas", y ha asegurado que todavía les falta "un puntito más para estar al mejor nivel" y afrontar las "grandes cosas" que les esperan hasta final de temporada.

"Va a ser un partido de muchas emociones. Estoy aquí gracias a la Real, que me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas de cada club. Les debo muchísimo, les debo una vida profesional de futbolista. Siempre es algo diferente jugar contra ellos y son muy buenos recuerdos en la Real", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco.

Por otra parte, el atacante francés explicó que está "tranquilo, ilusionado y con muchas ganas" de afrontar el duelo. "Queremos disfrutarlo, que sea bonito para el aficionado del Atleti, de la Real y del fútbol en general. Nosotros daremos el máximo para conseguir la victoria", aventuró.

"Todavía nos queda un puntito más para estar a nuestro mejor nivel. Estoy disfrutando mucho. Estamos haciendo unos esfuerzos increíbles, los que están acostumbrados a jugar y los que entran en el partido y esa es la clave, tener un grupo muy fuerte, que todos sumen, da igual el lugar que tengan. Eso nos ayudará a conseguir grandes cosas a partir de este sábado", afirmó.

En La Cartuja, los de Diego Pablo Simeone tratarán de conquistar su primera Copa del Rey desde 2013. "Es importante, 2013 es hace mucho tiempo. La gente está muy ilusionada con la Copa. A nosotros siempre nos ha costado, estábamos siempre cerca, pero vamos a poder jugar la final y hay muchas ganas. Yo creo que estamos preparados para cualquier momento difícil que nos tocará en el partido y confío en mis compañeros para ganar", apuntó.

Por último, Griezmann agradeció "todos los mensajes de apoyo" que están recibiendo tanto él como el equipo estos días. "En Japón, en México, en Estados Unidos, en París... en todos lados hay gente del Atleti. Cada vez somos más y ojalá podamos traer a más gente nueva, a más jóvenes", finalizó.