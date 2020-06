Griezmann: "Tenemos las cartas para ser campeones en nuestra mano"

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann ha asegurado que tienen en su poder las "cartas" para poder ser campeones de LaLiga Santander, aunque para ello deberán hacer once buenos partidos, empezando por el de este sábado en Mallorca.

"Tenemos las cartas en nuestra mano, hay que hacer once buenos partidos y así seremos campeones, estamos preparados para ganar y disfrutar", aseguró en declaraciones a los medios del club.

Griezmann, con ganas de volver a la acción, reconoció que puede ser un hándicap el haber estado tanto tiempo sin jugar. No obstante, cree que han hecho una buena 'pretemporada'.

"Tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial. Hemos preparado bien este partido, es importante para arrancar bien estas finales. Tenemos muchas ganas y ojalá salga bien", manifestó.

A nivel personal, reconoció que le ha venido bien este parón por la pandemia. "Necesitaba descansar. Hacía 5 años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente me ha ido bien. He podido disfrutar de la familia y ahora estoy a tope", se sinceró.

"Quiero ser alguien importante en el equipo, en el campo y fuera del campo. Disfrutar del fútbol y ayudar a mis compañeros a ganar todos los partidos", añadió.

Dentro de esa preparación, realizaron una sesión en un Camp Nou vacío con el objetivo de acostumbrarse a esta vuelta del fútbol sin público. "Fue un poco raro, pero era para acostumbrarnos a ese ambiente. Fue bonito poder volver a jugar en el Camp Nou", reconoció.

En cuanto al alta médica de Luis Suárez, que se habría perdido quizá la temporada de no haber sido por este inesperado parón, comentó que el uruguayo es "el goleador" del grupo. "Es el que marca la diferencia en los grandes partidos junto a Leo. Lo hemos echado en falta y es una alegría enorme tener un jugador de ese nivel, seguro que nos ayudará", vaticinó.