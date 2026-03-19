Griezmann: "Tenemos dos grandísimos porteros y hay que disfrutarlos"

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Tottenham Hotspur and Atletico de Madrid at Tottenham Hotspur Stadium on March 18, 2026, in London, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha descrito como "dos grandísimos porteros" al esloveno Jan Oblak y al argentino Juan Musso, así que ha abogado por "disfrutarlos" todo el tiempo que estén en la plantilla colchonera, habiendo sido vitales ambos para alcanzar los cuartos de final en la Liga de Campeones 2025-26.

"Juan ha hecho partidazo. En todos los partidos que ha jugado esta temporada nos ha salvado muchas veces. Para mí, tenemos dos grandísimos porteros y hay que disfrutarlos", declaró Griezmann a Movistar Plus+ desde Londres tras haber eliminado en octavos de final al Tottenham Hotspur.

A pesar de su derrota de este miércoles por 3-2 contra los 'spurs', el Atlético avanzó de ronda. "Muy contento por el pase a cuartos, por la gente que vino a vernos. Cosas que mejorar, pero vamos a celebrarlo", resumió el 'Principito', que luego analizó la actuación de su equipo.

"Nos ha costado entrar en el partido. Los últimos 20 minutos de la primera parte estuvimos mucho mejor, pero nos costó encontrar soluciones. Son cosas que nos pasan, así que hay que buscar cómo mejorar y trabajarlo", advirtió un Griezmann clave en los ataques rojiblancos.

Otro referente en esa faceta es Ademola Lookman. "Muchas veces los jugadores en esos últimos metros solo miran a portería y buscan el tiro, y él con sangre fría se la dio a Julián [Álvarez]. Son cosas que ves que el jugador no es egoísta y nos viene muy bien", dijo 'Grizi' sobre el 1-1.

"Es verdad que el año pasado después de marzo fue complicado porque tenía muchas ilusiones y marzo nos costó todos los títulos. Fue un palo muy difícil de aceptar y me costó volver a mi mejor nivel. Estoy disfrutando mucho y en lo que haga falta pues aquí estoy", admitió.

Por último, habló sobre la eliminatoria de cuartos de final ante el FC Barcleona. "Van a ser dos encuentros muy difíciles. Habrá que no hacer el partido que hicimos en la vuelta ahí y habrá tiempo de prepararlo bien", aludió finalmente a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.