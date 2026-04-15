Griezmann: "Veo a la gente enchufada y ojalá lo podamos conseguir todos juntos"

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrate the victory during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que ve a la gente "enchufada" y que siente que hay "un grupo especial" para tratar de conseguir grandes cosas este curso, tras sellar este martes ante el FC Barcelona el pase a las semifinales de la Liga de Campeones, y ha indicado que "no habrá otro" como Diego Pablo Simeone en el club rojiblanco.

"Veo que hay grupo, veo que la gente está enchufada, los que empiezan, los que no. Hay un grupo especial y ojalá lo podamos conseguir todos juntos", señaló en zona mixta tras el partido en el Riyadh Air Metropolitano, donde deseó poder tener una despedida soñada del Atlético. "Ojalá, a ver si puedo ayudarles y que entre todos lo podamos hacer", indicó.

Sin embargo, el delantero francés no considera que hayan logrado desarticular al conjunto azulgrana. "Perdimos la vuelta de Copa y perdimos hoy, así que no creo que le hayamos tomado la medida", afirmó, sin querer tampoco hablar de la posibilidad de conquistar un doblete Copa del Rey-Champions. "Primero el sábado y luego ya veremos", apuntó.

Con la de este martes, el Atlético de Madrid suma siete semifinales de Champions, cuatro con Diego Pablo Simeone al frente del banquillo. "No habrá otro como él, ojalá se quede lo máximo posible. Lo que está haciendo es algo increíble, No se puede hablar en dos minutos, necesitamos tomarnos una cervecita o un vinito y estar ahí hablando toda la tarde", afirmó entre risas.

Por último, Griezmann habló de su actuación de este martes. "Lo debo, lo tengo que hacer, es mi profesión. Así juego y así será siempre hasta el último minuto que juegue aquí. Es un placer, lo estoy disfrutando mucho, estoy jugando algo más, lo estoy dando todo", concluyó.