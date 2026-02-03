Grindr eliminará la función de localización por la "seguridad" de los deportistas LGBTQ+ en Milán-Cortina

03 February 2026, Italy, Cortina: Olympia, Olympic Winter Games Milan Cortina 2026, view of the Olympic rings in Cortina. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

LONDRES, 3 Feb. (dpa/EP) -

La aplicación de citas Grindr ha anunciado sus planes de desactivar su función de localización en la Villa Olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo para proteger a los deportistas LGBTQ+ de "riesgos reales para su seguridad" durante los Juegos Olímpicos de Invierno de este mes.

La plataforma, que se autodenomina como "la mayor aplicación de redes sociales del mundo para personas gais, bisexuales, trans y queer", normalmente permite a los usuarios descubrir a otras personas cercanas y saber a qué distancia se encuentran unas de otras. Según Grindr, es necesario desactivar esa funcionalidad en los Juegos Olímpicos, donde "esas mismas funciones pueden convertirse en un inconveniente".

"Cuando llegan los Juegos Olímpicos, los deportistas se enfrentan a un nivel de atención mundial que no existe en ningún otro lugar, tanto dentro como fuera del podio. Para los deportistas gais, especialmente aquellos que no han salido del armario o que provienen de países donde ser gay es peligroso o ilegal, esa visibilidad crea riesgos reales para su seguridad", explicó la plataforma.

En este sentido, Grindr recordó que la app muestra a los usuarios quiénes están cerca y a qué distancia se encuentran. "En la mayoría de los contextos, eso es útil. En la Villa Olímpica, donde miles de deportistas se concentran en un espacio reducido, esas mismas características pueden convertirse en un inconveniente", manifestó.

"Alguien ajeno a la Villa podría consultar los perfiles que hay dentro de ella. Los datos de distancia podrían utilizarse para localizar la ubicación exacta de una persona. Y el simple hecho de aparecer en Grindr revela al mundo algo sobre la identidad de una persona que, en más de 60 países, sigue siendo un delito", señaló.

Según OutSports, unos 44 deportistas LGBTQ+ viajarán a Italia, donde la competición comenzará este miércoles. Grindr restringió por primera vez la visibilidad de la ubicación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y continuó con esta práctica en los Juegos de Verano de París en 2024.

La función de vídeo privado, que permite a los usuarios ver un vídeo solo una vez, se desactivará por completo en la Villa Olímpica. La aplicación también enviará a los deportistas recordatorios semanales sobre los riesgos específicos del entorno olímpico y concederá acceso gratuito a funciones que normalmente son de pago, como los mensajes que desaparecen, la posibilidad de cancelar el envío de mensajes y el bloqueo de capturas de pantalla.