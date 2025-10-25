Los Grizzlies reciben de los Heat una abultada derrota en casa

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Memphis Grizzlies han perdido en casa este sábado --de madrugada en España-- por un abultado 114-146 frente a los Miami Heat, comandados por los 24 puntos de Bam Adebayo y los 20 de Nikola Jovic, mientras que en las filas locales el español Santi Aldama ha metido 13 puntos.

En el FedExForum, los visitantes lograron un colchón en el marcador mediado el primer cuarto gracias a un parcial de 0-17. Las rentas de los Heat crecieron durante el segundo periodo y se marcharon al descanso con un 47-86 muy favorable, sin que los de Tennessee ni les tosieran.

Pese a los 19 puntos anotados por Jaren Jackson Jr. para el equipo anfitrión, el tercer y el cuarto cuartos fueron de puro trámite para los de Florida. Esta mala cosecha dejó a los Grizzlies con un balance de 1-1 en la Conferencia Oeste, mientras que la victoria puso a los Heat con el mismo registro de 1-1 en la Conferencia Este.