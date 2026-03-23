Grupo Mutua sortea cerca de 300 entradas para el Mutua Madrid Open en sus redes sociales. - MUTUA MADRILEÑA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Mutua ha lanzado una nueva edición de su tradicional sorteo de entradas para el Mutua Madrid Open, que se disputa del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España y para el que la aseguradora ha puesto en marcha acciones especiales y retos para que los aficionados puedan ganar 300 localidades, incluidas algunas para la final del torneo.

En esta ocasión, la iniciativa cobra un significado especial, pues la aseguradora cumple 20 años como patrocinador principal del Mutua Madrid Open. Coincidiendo con este vigésimo aniversario, ha diseñado acciones especiales en sus perfiles de redes sociales de Mutua, MutuaMás, Mutuactivos y Voltio.

En concreto, sorteará unas 300 entradas para asistir al torneo bajo el lema 'Cuando el tenis se te mete en la cabeza, #TodoEsTenis'. Así Mutua Madrileña propondrá un reto de agudeza visual en sus perfiles de Instagram, Facebook y X, en el que tendrán que descubrir qué se esconde tras imágenes borrosas que recuerdan a elementos del mundo del tenis pero que son algo completamente diferente.

Entre los seguidores de Mutua que acierten las respuestas y mencionen a un amigo en los comentarios, se sortearán unas 80 entradas dobles para asistir al Mutua Madrid Open. El sorteo se desarrollará en tres fases, desde este lunes y hasta el 15 de abril.

Mutua Madrileña publicará las respuestas a los diferentes retos al día siguiente de terminar cada fase, el 30 de marzo, 10 de abril y 16 de abril, fechas en las que también se dará a conocer los ganadores de cada sorteo.

PROPUESTA EN MUTUAMÁS

Por otro lado, Mutua ha desarrollado una acción para el perfil de Instagram de MutuaMás, su aplicación de servicios, que también se inspira en el concepto #TodoEsTenis. La dinámica juega con la idea de que el tenis puede aparecer en cualquier rincón del día a día, incluso en los propios servicios que ofrece la 'app', desde un trayecto en taxi, un coche de alquiler o en el cine.

A través de un vídeo con imágenes que representan que se puede ver tenis en todas partes, MutuaMás invita a los usuarios a participar en el sorteo. Para optar a una de las 15 entradas dobles que se sortearán entre el 6 y el 12 de abril, los participantes deberán estar registrados en MutuaMás, seguir su perfil en Instagram y comentar la publicación indicando qué servicio de la plataforma utilizarían para ir a la Caja Mágica. Los ganadores se darán a conocer el 13 de abril.

INICIATIVA EN MUTUACTIVOS

Dentro de la iniciativa #TodoEsTenis, se pondrá también en marcha una acción en el perfil de X de Mutuactivos que combinará escenas de este deporte con elementos visuales del mundo de la inversión. A través de gráficos bursátiles que parecen convertirse en, por ejemplo, una raqueta, Mutuactivos invitará a sus seguidores a participar en dos sorteos para conseguir 11 entradas dobles para el Mutua Madrid Open.

En el primero, del 31 de marzo al 8 de abril, se sortearán 10 entradas dobles, y en el segundo, del 13 al 15 de abril, estará en juego una entrada doble para el domingo 3 de mayo, fecha de la final de dobles femenina y la final masculina del torneo.

Para participar en el primer sorteo, los seguidores de X de Mutuactivos tendrán que comentar cuál sería su final soñada, mientras que para el segundo deberán repostear la publicación del sorteo. Los ganadores se anunciarán el 9 y el 16 de abril, respectivamente.

SORTEO EN VOLTIO

Voltio, la compañía de 'carsharing' de Mutua Madrileña, también ofrece la posibilidad de ganar entradas para el Mutua Madrid Open. Bajo el lema 'Madrid tiene pelotas. Búscalas", hasta el 1 de abril los usuarios de Voltio podrán encontrar pelotas de tenis gigantes en los maleteros de sus coches 100% eléctricos.

Estas pelotas actuarán como pase para participar en el sorteo de 40 entradas dobles para asistir al Mutua Madrid Open, incluyendo una entrada doble para la final masculina. Aquellos que encuentren las pelotas de tenis gigantes se las podrán quedar.

Para entrar en el sorteo tendrán que hacerse una foto con ella, subirla a Instagram, seguir y mencionar a Voltio en la publicación. Tras esto, el seguidor recibirá un mensaje con un código que tendrá que introducir en el apartado 'Promociones' de la 'app' de Voltio para registrar su participación en el sorteo.

Para ello, es imprescindible realizar al menos un viaje en Voltio de más de 5 minutos entre el 18 de marzo y el 1 de abril para participar en el sorteo.