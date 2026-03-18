Guardiola: "Arbeloa me ha causado una gran impresión, tendrá una larga carrera"

17 March 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City manager Pep Guardiola (L) and Real Madrid's Federico Valverde after the UEFA Champions League soccer match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/ - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City inglés, Pep Guardiola, aseguró que le había "gustado" lo que había visto de su homólogo en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, el cual le ha causado "una gran impresión", y lamentó no haber podido jugar "once contra once" por la expulsión de Bernardo Silva que lo hizo ya "casi imposible" el remontar.

"Buena (su opinión sobre Arbeloa), me ha gustado. Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo tres o cuatoro jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión, tendrá una larga carrera", remarcó Guardiola en rueda de prensa.

El catalán dejó claro pese a una nueva eliminación ante el conjunto madridista que este "no" era el mayor reto de su carrera. "El mayor desafío ha sido Jürgen Klopp y el Liverpool estos años aquí. Estabas en España y uno no se da cuenta lo que era esa competencia con el Liverpool estos años", advirtió.

Sin embargo, no esconde que todos estos encuentros con el Real Madrid "han sido un aprendizaje muy bueno para el club". "Es un club que hace 12, 13 años no estaba nunca en Europa y jugar tantas veces contra el Real Madrid, con la generación que teníamos llegábamos a hacerlo. Ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado en más eliminatorias, pero cómo hemos jugado ellos también lo saben", zanjó.

El de Santpedor cree que en la expulsión de Bernardo Silva, el portugués tomó una "decisión muy rápida y muy instintiva" al meter su brazo para evitar el gol de Vinícius Jr, y que 10 contra 11 "es casi imposible".

"Pero el futuro será brillante, la próxima temporada volveremos, seremos campeones, aprenderemos. No pudimos jugar un partido como es debido once contra once para ver qué pasaba. La sensación fue bastante parecida a la del 4-3 (de 2022), el 4-0, el 1-1 incluso hace dos temporadas. La temporada pasada no, fueron mejores y hoy, por supuesto, con el 5-1, felicitamos al Real Madrid, les deseamos lo mejor", apuntó.

"La próxima temporada, no sé qué pasará, pero Khusanov jugó este año por primera vez la Champions League, Rayan Cherki también, Semenyo debutó en el Bernabéu. Esta temporada necesita tiempo, hay muchos jugadores nuevos, pero vi muchas cosas buenas", añadió.