Guardiola, Arteta e Iraola, entre los nominados a entrenador de la temporada en la Premier

En lz izquierda, los entrenadores Pep Guardiola y Mikel Arteta, y en la derecha el técnico Andoni Iraola. - EUROPA PRESS / CONTACTO

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores españoles Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal FC) y Andoni Iraola (AFC Bournemouth) con tres de los seis nominados a mejor técnico de la temporada 2025-2026 en la Premier League inglesa.

Según anunció la competición, los entrenadores que optar a ser elegidos como el mejor entrenador del curso en la primera división inglesa son: Keith Andrews (Brentford), Mikel Arteta, Michael Carrick (Manchester United), Pep Guardiola, Andoni Iraola y Regis Le Bris (Sunderland).

Después de tres segundos puestos en las últimas tres temporadas, el Arsenal de Arteta camina hacia el primer título de Liga del Arsenal desde la campaña 2003-2004. Además, su equipo jugará la final de la Champions por primera vez en 20 años. Mientras que Guardiola y su City marchan segundos a 2 puntos del conjunto 'gunner', con el catalán optando al sexto galardón de este tipo.

Por su parte, Iraola, que no continuará la próxima temporada en el Bournemouth, también está nominado, con su equipo en el sexto lugar de la clasificación, peleando por entrar en puestos europeos de cara al curso 2026-27 por primera vez en su historia.

Además, el portero internacional español David Raya es uno de los nominados a mejor jugador de la Premier. Comparte distinción con sus compañeros del Arsenal Gabriel Magalhaes y Declan Rice, en una lista en la que aparecen los futbolistas del Manchester City Erling Haaland y Antoine Semenyo, el delantero del Brentford Igor Thiago, el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, y el centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.