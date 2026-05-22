Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas

13 May 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City manager Pep Guardiola waves to the fans following the English Premier League soccer match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City una vez finalice la presente temporada, un año antes de la finalización de su contrato y tras 10 temporadas y 20 títulos en la entidad inglesa.

"Pep Guardiola dejará su cargo de entrenador del Manchester City este verano. El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más laureado de nuestra historia", anunció el club 'cityzen'.