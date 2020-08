Guardiola: "Es difícil analizar al Real Madrid de Zidane"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, recalcó que están "listos" para hacer un buen partido y eliminar este viernes al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y admitió que aunque se ha centrado más en su equipo, le resulta "difícil" analizar las tácticas de Zinédine Zidane.

"Es difícil (saber lo que va a hacer Zidane). Cuando piensas que te saldrán por un lado, te salen por el otro, es difícil de analizar porque son muy buenos, pero no hemos hablado mucho del Real Madrid. Tenemos un pequeño recuerdo de cuando jugamos con ellos y hemos intentado ver sus partidos tras el parón, pero hemos intentado hablar mucho de nosotros mismos", señaló Guardiola este jueves en rueda de prensa.

El de Santpedor no le quiso dar más relevancia de la necesaria a la baja de un "jugador muy importante" como Sergio Ramos porque ya saben desde hace mucho que no jugaría y elogió a "un jugador increíble, extraordinario" como Karim Benzema.

"Ya desde joven cuando estaba en el Lyon era muy bueno, pero desde que empecé a entrenar en el Barça hasta ahora me han preguntado por 20 jugadores y si alguno estaba al nivel de Messi, él es uno más", zanjó preguntado por la comparación actual con el delantero argentino.

El técnico catalán espera "un partido diferente" al de la ida en el Bernabéu, sobre todo por tener que jugar sin su afición, aunque aprovechó la ocasión para enviar un mensaje. "Necesitamos los espectadores, es una realidad, pero hemos aprendido a adaptarnos a jugar sin ellos y lo que cuenta es la salud de todo el mundo. Creo que el que los niños vuelvan al colegio lo antes posible es más importante que el que los aficionados puedan ir a los estadios", confesó.

Con todo, Guardiola dejó claro que están "listos para hacer una buena actuación y ganar el partido". "Queremos ganar esta competición, pero para hacerlo, hay que ganar a equipos como el Real Madrid", advirtió, sin esconder que también deben "mejorar" en ciertos aspectos defensivos. "No es tanto un problema de encajar goles, sino de cómo lo hacemos. Si es un buen gol del rival, lo aceptamos, pero podríamos haber evitado muchos de ellos y lo sabemos porque lo venimos hablando estos últimos años", apuntó.

Finalmente, el entrenador del City confirmó que no podrá contar con Sergio Agüero y que desconoce si podría estar en una hipotética 'Final a 8' de Lisboa, y afirmó que el defensa español Eric García, que suena para el FC Barcelona, les ha dicho que no a la oferta de renovación. "Eric García tiene un año más, pero nos dijo que no quiere extender su contrato con City. Nosotros sí queríamos, pero él no, Imaginamos que quiere jugar en otro lugar", zanjó.