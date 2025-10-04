Guardiola, sobre Gaza: "Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que el mundo está asistiendo "a un genocidio en vivo y en directo" en la franja de Gaza y ha apelado a la gente a manifestarse este sábado en Barcelona para "exigir" el final de los ataques de Israel sobre el pueblo palestino y "presionar" a los gobiernos.

"Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas han muerto y otros más pueden morir todavía. La franja de Gaza está devastada y riadas de gente caminan sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas. Solo la sociedad civil organizada puede salvar vidas y presionar a los gobiernos. Inundaremos las calles para exigir el final del genocidio", señaló en un vídeo publicado por la Comunitat Palestina de Catalunya y la coalición de movimientos sociales Prou Complicitat amb Israel en Instagram.

Además del técnico catalán, personalidades como el cantautor Lluís Llach, la periodista Mònica Terribas, la trompetista y cantante Andrea Motis, el actor Eduard Fernández, el periodista Jordi Évole, la cantautora Judit Neddermann, el presentador televisivo Marc Giró, el músico Joan Dausà y el compositor Pau Vallvé también han llamado a manifestarse este sábado en los Jardinets de Gràcia en apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí el miércoles.