Guardiola: "Hay veces que hemos jugado mejor y no hemos ganado en el Bernabéu"

Pep Guardiola, head coach of Manchester City, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on December 10, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado este miércoles, tras la victoria en Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que hay veces que sus equipos han jugado "mejor" en el templo blanco y no consiguieron ganar, pero que su equipo, que hizo una primera parte inferior a la del Real Madrid, encontró "el juego" después de hacer el primer gol.

"En el Santiago Bernabéu tenemos que estar agradecidos y felices por ganar. He jugado mucho aquí y hay veces que hemos jugado mejor y no hemos ganado. Hoy han sido mucho mejores que nosotros en la primera parte, pero en la segunda lo hemos igualado y hemos tenido más pelota y más ocasiones", afirmó el entrenador del Manchester City en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Real Madrid (1-2).

Guardiola apuntó que hay veces que te encuentras con el gol "antes que con la forma que jugar". "No estábamos controlando el partido y cuando perdíamos la pelota nos hacían mucho daño. Rodrygo nos ha hecho mucho daño. Jugar aquí era una experiencia nueva para muchos jugadores porque han venido a este estadio por primera vez", añadió.

En cuanto a proponer un partido de ida y vuelta, el catalán explicó que en ese tipo de partido el Real Madrid es "mucho mejor" que el City. "Son unos jugadores increíbles. Nosotros podemos correr, pero cuando los que tienes delante pierden la pelota tenemos que replegarnos rápido. Es un equipo en el que no estás protegidos desde atrás. Aquí en 3 segundos te crean una ocasión", explicó.

"Las primeras veces son distintas, la primera fue un 2-6... Igual nos encontramos en cuartos. Jugar bien ayuda a estar más cerca de ganar, pero ganarle al Real Madrid, sea como sea, le doy mucho valor. Tenemos muchos jugadores nuevos, y llevamos un año y medio sin jugar con el mejor jugador del mundo, Rodri. Este aprendizaje es bueno para este año o para los próximos", analizó sobre si esta es una de sus mejores victorias en el Santiago Bernabéu.

Sobre el final del partido, en el que el rival les embotelló en su área, Guardiola subrayó que lo ha vivido ya en los últimos años. "Tienen la capacidad de alargar el partido igualado, y tienen la calidad para apretarte. Por eso hay remontadas increíbles en el Bernabéu, hay que saber defender esos balones largos en los minutos finales", expresó.

Por último, en cuanto al rendimiento del equipo esta temporada, el Sampedor recalcó que aunque tienen que "mejorar en algunas fases" deben estar "muy contentos" porque con 4 puntos más estarán en el Top 8. "Ganar aquí y en Villarreal no es fácil. Sabemos que vamos a mejorar, porque hay seis o siete jugadores que son nuevos. Estamos mucho mejor que la temporada pasada, y tenemos muy buenas sensaciones con el equipo", concluyó.