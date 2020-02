Guardiola: "Es increíble ganar aquí porque estamos poco habituados a estas cosas"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, consideró "increíble y una gran satisfacción" ganar en el Santiago Bernabéu, tras la victoria frente al Real Madrid en la ida de octavos de final de Liga de Campeones (1-2), algo poco "habitual" en su equipo, que nunca ha ganado la máxima competición europea.

"Este club solo tiene una semifinal de la Champions, pero ganar en el Bernabéu es una gran satisfacción, es increíble ganar aquí para nosotros porque estamos poco habituados a estas cosas. Ojalá esta victoria nos ayude en el futuro, para creérnoslo y poder jugar en cualquier campo como lo hemos hecho", afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, se mostró "contento por la victoria y el rendimiento" de su equipo, un partido "difícil" frente a un conjunto "con mucha personalidad". "El futbol es así, los primeros minutos no hemos sido capaces de tener una secuencia de 10 ó 12 pases seguidos y después hemos jugado mejor", analizó.

"Hemos concedido un gol que no deberíamos, pero a veces pasa. Ahí el Marid estaba juando mejor, justo en ese momento es cuando hemos marcado, y luego hemos conseguido marcar el segundo. Hoy estamos contentos, pero tenemos que ver la vuelta, esto todavía no ha terminado. Tenemos la experiencia de este club y esperamos poder hacerlo bien", afirmó.

El técnico 'citizen' considero "clave" el 1-1 para la remontada del conjunto inglés, aunque reconoció que no estuvieron "acertados en la definición". "Excepto Benzema, en la primera parte no tuvieron muchas ocasiones y nosotros generamos muchas. Después su gol nos afectó un pelin, pero después del empate estuvimos en nuestro nivel habitual", añadió.

"En esta competición no hay 90 minutos en los que controlas todo. No eres capaz de estar 90 minutos sin que te dominen en algún momento, es demasiado exigente", dijo el de Santpedor.

Respecto a la jugada polémica del delantero brasileño Gabriel Jesus no pitada por el árbitro en la jugada de gol, confesó que le pilló "con la emoción" y todavía no ha podido ver "la repetición". "Honestamente, no lo sé. Si se quejan igual es porque ha pasado algo, no sé", señaló.

Además, Guardiola consideró que "no hay un delantero que tire como Gabriel", un jugador que "no es muy bueno con los balones directos, pero muy rápido con las jugadas en diagonal", al mismo tiempo que reconoció al belga Kevin De Bruyne como "uno de los mejores", con un "juego muy creativo".

"Nosotros decidimos jugar con la delantera adecuada por la forma en la que defiende el Madrid, son muy agresivos, y cuando esto sucede hay que hacer que el campo sea más amplio. Si jugamos con bolas directas Varane, Modric o Ramos te las van a parar, entonces tenemos que hacer jugadas en diagonal. Estoy bastante seguro de que Zidane y su gente lo verán y el segundo partido será distinto", reiteró.

"Hay que echar un vistazo a las posiciones y a partir de ahí, hacer ajustes para intentar tener la mayor posesión. Durante la primera mitad fue así y en la segunda también sufrimos un poco pero es normal en este estadio", añadió.

El técnico, que ya acumula su sexta victoria en el Bernabéu durante su carrera como entrenador, recordó también su única derrota en el coliseo blanco con el Bayern de Múnich en 2014, donde no jugaron "muy bien". "El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores, tenemos que seguir trabajando y veremos qué pasa en el futuro", afirmó el catalán, que siempre estudia "al máximo" a todos sus rivales.

LAPORTE, "CUATRO O CINCO MESES DE LESIÓN"

Sobre la lesión del jugador francés Aymeric Laporte, que tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte, confirmó que "probablemente sea de cuatro o cinco meses".

"Esto es una pena, esperábamos tenerlo hasta el final, hemos sufrido mucho en esta temporada", recalcó Guardiola, que consideró que podrán "convencer a la UEFA" para evitar la sanción recibida sobre la imposibilidad de fichar durante las dos próximas ventanas.