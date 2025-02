Guardiola lamenta los bajones en defensa: "Ha ocurrido muchas veces esta temporada"

11 February 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester City manager Pep Guardiola gestures on the touchline during the UEFA Champions League intermediate round first leg soccer match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium. Photo:

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha lamentado el bajón de sus pupilos en defensa al final del partido contra el Real Madrid en los dieciseisavos de final, algo que a su juicio "ha ocurrido muchas veces" y que ha condicionado su futuro en varios torneos, como ahora en la Liga de Campeones tras su derrota por 2-3 en la ida.

"Después del 2-1, sucedió un poco lo de esta temporada. Con muchos equipos, en muchos partidos. Sucedió contra el Feyenoord, contra el Sporting de Lisboa, contra el Brentford en la Premier League, contra el Manchester United y en muchos partidos, es como que al final cedemos. No es la primera vez, por desgracia, ha ocurrido muchas veces y por eso es difícil", dijo Pep Guardiola este martes en rueda de prensa.

Luego calibró sus opciones de pasar esta eliminatoria. "Quizás menos que cuando fuimos 2-1, por ejemplo", respondió. "Han sido cuatro veces seguidas jugando contra el Madrid. En las tres anteriores fuimos mucho mejores que ellos, pero hoy ha sido igualado y en ciertos momentos sus ocasiones hicieron que Ederson fuese nuestro mejor jugador", admitió.

"A veces pasa eso, ¿cuántas veces un equipo es mejor y luego el resultado no funciona? Creo que empezamos muy bien los primeros cinco o diez minutos después de que dominásemos, jugamos muy bien con el balón. En la segunda mitad no pudimos hacer los pases que necesitábamos para jugar y no atacamos tan rápido; y cuando no atacas tan rápido contra estos jugadores que tienes enfrente, es más difícil", argumentó.

En este sentido, Guardiola se resignó por no haber encontrado una soluciones a esas desconexiones en la zaga. "Hablamos de ello, pero ¿cómo? Tenemos que saber que hay errores en ciertas áreas y cuando estamos ahí es difícil de manejar. Pero sí, ha ocurrido muchas veces", repitió el técnico catalán en la sala de prensa del Etihad Stadium.

"Cuando vas 2-1 y psicológicamente ves que has dejado de jugar y te asustas, y que el oponente sigue atacando y atacando y atacando... Tienes que entender que en ese momento, con 2-1, nada malo ocurría y que estábamos más cerca de crear oportunidades que ellos", resumió.

"Pero esto no va sobre un jugador específico, sí que sería fácil si todos los jugadores hicieran lo mismo. Hay muchas situaciones, hay que ver lo que tienes que hacer, lo que tienes que leer en esas situaciones y aún no podemos hacerlo", explicó Guardiola a los periodistas.

No obstante, evitó culpar al portero Ederson por su fallo en el origen del 2-2. "Decidió jugar un balón en largo, pero no fue un buen saque y costó un gol. Si tal vez jugáramos en corto y perdiéramos el balón, diríamos '¿por qué no jugarlo en largo?' Los jugadores toman decisiones a cada momento, a veces funciona y a veces no funciona", indicó.

"Esto no es de ahora, no es de hoy, ha sucedido muchas veces. Toca reflexionar y pensar, tal vez en el futuro no vuelva a ocurrir. Hay que ser valientes, tener coraje y avanzar de cara a los próximos partidos. Es lo que hay", añadió Guardiola, que luego fue tajante sobre la opción de que el City se relaje esta temporada. "Por supuesto que no. He estado aquí durante muchos años y hemos sido un extraordinario equipo. Ya he dicho que somos una máquina increíble cada tres días", aseveró.

Además, valoró qué sacar de esta derrota. "Hay muchas cosas buenas. Por supuesto, hay muchas cosas buenas. Sabemos con qué equipo estamos jugando. Hay muchas cosas buenas que hemos hecho, pero el resultado es lo que es", agregó. "La cuestión es que cuando llegas al final con buen resultado es difícil y puede ser demasiado desafío para los jugadores. Es difícil. Pienso mucho en ellos, pienso mucho en cómo sufren porque lo dan todo. Pero no podemos cerrarlo, no podemos ser sólidos en las decisiones que tomamos en ciertos momentos ni hacerlo mejor", lamentó.

De igual modo, elogió al Real Madrid por su mejoría en el Etihad: "De todos los partidos que hemos jugado, es el que mejor ha estado". Y a continuación, Guardiola abogó por buscar la remontada en el duelo de vuelta, previsto para el 19 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. "Eso espero. Que lo intentaremos o lo intentaré estoy seguro", afirmó.

"No tengo nada que reprochar a mi equipo porque sé contra qué equipo estamos jugando. Hay cuestiones que a veces, claro, cuando vas en este nivel con un resultado tan cerca en los últimos minutos, dejarlo ir.. pues claro, cuesta más aceptarlo", reiteró el entrenador 'citizen'.

Después Guardiola esquivó la pregunta sobre la pancarta de homenaje a Rodri Hernández y en detrimento de Vinícius Jr., a rebufo del Balón de Oro ganado por el español. "No la he visto. Es que cuando estaba la pancarta, yo estaba dentro [del túnel de vestuarios]; y cuando he salido, ya no estaba la pancarta", despachó finalmente este asunto.