Guardiola: "No hay nadie mejor que el Real Madrid en la Champions"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó que lo que ha hecho Zidane como entrenador del Real Madrid "es muy bueno para el fútbol y es difícil que se vuelva a repetir" en la antesala del partido de octavos de final en la Liga de Campeones, un equipo que ha demostrado que "no hay nadie mejor que ellos" tras ganar tres años seguidos la máxima competición europea.

"Lo que ha hecho Zidane en Europa es muy difícil que se vuelva a repetir. En el fútbol actual, ganar tres Champions seguidas demuestra la magnitud de este club. Zidane ha estado aquí como jugador y como entrenador y sabe el peso que tiene esta competición, donde muy pocos equipos pueden competir como ellos", apuntó en rueda de prensa.

"El jugador que viene aquí sabe que no ganar la Champions es un gran fracaso y haberla ganado durante tres años seguidos demuestra que no hay nadie mejor que ellos. Estamos convencidos de que nos apetece jugar contra ellos y a ver si podemos estar a la altura", recalcó Guardiola ante los medios.

Además, el catalán agradeció "las palabras" del técnico francés, que le reconoció este martes como "el mejor entrenador del mundo". "Lo agradezco pero no lo soy, no voy a pecar de otra cosa, por que nunca he pretendido ser el mejor, los artistas en este caso son los futbolistas. El entrenador que gana tiene muchas posibilidades de ser el mejor, pero yo nunca voy a intentar ser el mejor entrenador del mundo", confesó.

Guardiola recordó su encuentro con 'Zizou' en 2015, cuando todavía no era técnico, y consideró "un honor" la visita en sus inicios como técnico. "Que viniera a pasar unos días fue un honor, mantuvimos charlas, estuvo muy bien", reconoció el de Santpedor.

"Fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cada uno hace lo que siente y estoy convencido de que Zidane ha hecho lo que ha sentido en todo momento y mal no le ha ido. Al final, uno no sabe lo que va a pasar, y él cuando empezó no sabía lo que iba pasar. Es bueno que una persona como Zidane, que ha sido lo que ha sido y que representa nuestra profesión tan bien, haya tenido el éxito que ha tenido", reconoció.

Por otro lado, el técnico 'citizen' consideró "un placer" volver al Santiago Bernabéu, uno de los "campos más grandes", donde perdió y ganó en su época como jugador. "Jugué muchas veces aquí y tengo buenos recuerdos. Aunque recuerdo -como un buen recuerdo- es haber ganado la primera liga aquí (con el FC Barcelona)", admitió.

Guardiola afirmó que el Real Madrid "de ahora" es "un poco distinto" al que conoció cuando se enfrentó a él como jugador, un equipo "mucho más agresivo, que aprieta hacia adelante". "El Madrid siempre ha tenido mucho nivel, pero ahora tiene mucha agresividad, antes no tenía tanta, el juego lo sigue manteniendo, juega muy bien e intentaremos aprovechar sus puntos débiles, así como defender los fuertes que tienen", recalcó.

"Para ganar la Champions tienes que jugar bien, eso lo primero, ser fuerte, tener calidad y tener muchas cosas, además de suerte. Tenemos que controlar lo que podemos controlar y después ya veremos. En esta competición hemos visto que te la juegas todo en decisiones de muy poco tiempo, hay mucha calidad de los contrarios, por lo que tenemos que concentrarnos en lo nuestro", afirmó.

Además, el técnico del City lamentó la lesión del delantero del Real Madrid, Eden Hazard, al que consideró "un jugador magnífico" y un "fichaje estratosférico" para el conjunto madridista. "Tuve el honor de disfrutarlo y sufrirlo en Inglaterra. Desde fuera tenía una percepción de él, pero desde cerca era como 'guau'. Ha tenido mala suerte y le deseo una pronta recuperación", añadió.

GUARDIOLA CONFIRMA A STERLING

Por otro lado, Guardiola confirmó que el mediapunta inglés Raheem Sterling está "preparado" para el encuentro de este miércoles, del que recalcó su "increíble forma física". "Podría haber jugado el partido anterior, pero el médico dijo que tuviéramos cuidado porque los dolores musculares se tardan en curar, pero ahora sí está preparado", aseguró.

Además, consideró que sus jugadores "tiene muchas posibilidades" de ganar la Champions, y ésta no será "la última oportunidad", aunque saben al "desafío" al que se enfrentan". "Cuando vas a morir no hay más oportunidades, pero si estás vivo no sabes lo que va a suceder", añadió sobre la repercusión de la sanción de la UEFA sobre el conjunto inglés que les excluye de participar en competiciones europeas los dos próximos años.

"Esta es otra oportunidad, hemos intentado hacer lo que pensábamos y nos hemos preparado, seremos nosotros mismos y jugaremos un buen partido, no hay una motivación especial. Incluso si fuera el último. El deseo de ganar siempre tiene que estar ahí, pero a pesar de eso, es un partido más, eso es todo", finalizó Guardiola.