Guardiola responde a Ratcliffe: "Tenemos un problema muy grande con cómo tratamos a los inmigrantes"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que hay un "gran problema" con cómo se trata en muchos países a los inmigrantes, tras las polémicas declaraciones del copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, y ha afirmado cuanto más "aceptemos otras culturas, mejor será la sociedad".

"Tengo un gran aprecio por Sir Jim, tuve la suerte de conocerlo. Después hizo una declaración para disculparse. No voy a comentar lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después dijo exactamente lo que quería decir, pero el problema que tenemos en todos los países es que tratamos a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros países como la causa de los problemas que tienen nuestros países, y eso es un problema muy, muy, muy, muy grande", declaró en rueda de prensa.

Ratcliffe, también dueño y director ejecutivo de la empresa química INEOS, aseguró esta semana en una entrevista en Sky News que Reino Unido había sido "colonizado por inmigrantes", aunque posteriormente pidió disculpas por la "elección" de sus palabras. "Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico", señaló.

Guardiola defendió el derecho de todos a luchar por "un futuro mejor". "Yo soy catalán y tú británico, ¿qué influencia tuvimos en el lugar donde nacimos? Fueron mamá y papá. Todo el mundo quiere tener una vida mejor y la perspectiva de un futuro mejor para sí mismo, su familia y sus amigos, y a veces las oportunidades surgen en el lugar donde naces y otras en el lugar al que vas", indicó.

"Antes era muy difícil viajar, pero hoy en día en una hora puedes estar en cualquier parte. El color de la piel o el lugar donde naciste no marcan la diferencia, tenemos mucho trabajo por delante en ese sentido. No siento que, por ser catalán, sea mejor que tú. Mi educación cuando nací y viajé por México y Catar o viví en Italia, Inglaterra o Alemania, es solo una ventaja de mi personalidad", añadió.

"He conocido a gente increíblemente agradable viajando y eso es lo que importa, pero no me hace sentir mejor por el simple hecho de haber nacido en un lugar u otro. La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran marcharse. Cuanto más aceptemos otras culturas, las aceptemos de verdad, mejor será la sociedad", recalcó.

Los comentarios de Ratcliffe fueron muy criticados por el primer ministro británico, Keir Starmer, y por el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham. La Asociación de Prensa ha pedido que las declaraciones de Ratcliffe sean examinadas por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés); el jueves por la tarde, el Manchester United emitió un comunicado en el que afirmaba que el club se enorgullece de ser "inclusivo y acogedor".

"Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores refleja la historia y el patrimonio de Mánchester, una ciudad que cualquiera puede llamar su hogar. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos incorporado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos. Seguimos profundamente comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña", afirmó entonces el Manchester United.