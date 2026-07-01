Gudelj, Nyland, Azpilicueta y Alexis Sánchez no continúan en el Sevilla

Archivo - Nemanja Gudelj of Sevilla FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Sevilla FC at Ciutat de Valencia stadium on April 23, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla FC, el portero Orjan Nyland, el defensa César Azpilicueta, el mediocentro Batista Mendy y los atacantes Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y Neal Maupay abandonan el club hispalense al finalizar sus contratos.

"El Sevilla FC, una vez finalizado el mes de junio, fecha en la que vencen los contratos de los futbolistas, quiere agradecer a los siete jugadores que terminan su vinculación con la entidad por su desempeño a lo largo de sus respectivas etapas en el club", informó la entidad nervionense.

El hasta ahora capitán Gudelj cierra una etapa de siete temporadas como jugador del conjunto sevillista, en las que levantó dos Europa League y disputó 261 partidos oficiales. En el caso de Januzaj, ha defendido la camiseta del equipo de Nervión durante cuatro cursos, con cesiones intercaladas al Istanbul Basaksehir y a la UD Las Palmas.

Por su parte, el guardameta Nyland, ahora en el Mundial con Noruega, se marcha tras tres temporadas y 66 encuentros. Tanto Azpilicueta (17 partidos) como Mendy (28), Alexis Sánchez (30) y Maupay (12) pertenecieron al club en la recién finalizada temporada 2025-2026.

"El club quiere destacar su profesionalidad y compromiso y les desea a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales", concluyó el Sevilla FC en un comunicado publicado en su página web este miércoles.