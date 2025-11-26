Publicado 26/11/2025 19:33

Las 'Guerreras' debutan con autoridad en el Mundial contra Paraguay

España dominó su primer compromiso desde la portería de Prades

Lucía Prades, en un partido con la selección española.
Lucía Prades, en un partido con la selección española. - RFEBM / J.L. RECIO

La selección española femenina de balonmano debutó con victoria (26-17) ante Paraguay este miércoles en el Mundial 2025, un buen estreno en el SWT Arena de Trier (Alemania) donde enseñó ya sus nuevas caras y el hambre por crecer a nivel internacional para recuperar el sitio perdido.

Las de Ambros Martín plantaron una buena defensa sobre la actuación destacada de Lucía Prades en portería, y encontraron el ritmo para abrir brecha de inicio (13-6). Pese a las rotaciones que el seleccionador practicó desde esos primeros compases, y cierto atasco antes del descanso, España mantuvo la renta y aseguró dos puntos para empezar el Grupo D tras un segundo tiempo más igualado.

