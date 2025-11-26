Las 'Guerreras' debutan con autoridad en el Mundial contra Paraguay

Lucía Prades, en un partido con la selección española. - RFEBM / J.L. RECIO

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano debutó con victoria (26-17) ante Paraguay este miércoles en el Mundial 2025, un buen estreno en el SWT Arena de Trier (Alemania) donde enseñó ya sus nuevas caras y el hambre por crecer a nivel internacional para recuperar el sitio perdido.

Las de Ambros Martín plantaron una buena defensa sobre la actuación destacada de Lucía Prades en portería, y encontraron el ritmo para abrir brecha de inicio (13-6). Pese a las rotaciones que el seleccionador practicó desde esos primeros compases, y cierto atasco antes del descanso, España mantuvo la renta y aseguró dos puntos para empezar el Grupo D tras un segundo tiempo más igualado.