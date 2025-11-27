Las 'Guerreras' no deben fiarse de Islas Feroe

España - Paraguay, Mundial 2025 - JURE ERZEN / KOLEKTIFF

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano buscará este viernes (20.30 horas/Teledeporte) sumar su segunda victoria en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Alemania y Países Bajos ante las Islas Feroe, un duelo más engañoso de lo que parece y que exigirá a las 'Guerreras' concentración.

El estreno mundialista del combinado dirigido por Ambros Martín fue positivo y se sacó adelante por un claro 26-17 para ir cogiéndole el pulso a la competición de cara a un segundo asalto que pese a lo desconocido que pueda parecer el rival, se antoja presumiblemente más complicado.

La debutante Islas Feroe no es una gran potencia en el balonmano, pero está tratando de hacerse un hueco poco a poco y este campeonato es su segundo gran torneo internacional tras estrenarse hace un año en el Europeo, donde ya dejó claro que no es tan 'cenicienta' como se le puede presuponer.

Así, en su histórico estreno en el Mundial le dio 'guerra' a Montenegro, ante la que cayó 32-27, y hace un año fue capaz de arañar un empate ante Croacia (17-17) y compitió ante Suiza (28-25) y Dinamarca (33-24). También plantó cara en la fase de clasificación a Suecia (27-31) y luego se deshizo en el 'playoff' de Lituania con solvencia tras ganar la vuelta por 36-26.

Estos marcadores pueden ser motivos suficientes para que no haya relajaciones excesivas en el equipo de Ambros Martín, que en caso de lograr el triunfo asegurará su presencia en el Ronda Principal, jugándose pasar con el máximo de puntos en su último duelo ante el combinado montenegrino.

El técnico canario rotó a su renovada selección y encontró un buen arranque de campeonato desde la defensa y las paradas de Lucía Prades. Hasta ocho jugadoras hicieron su debut en un Mundial y las 'Guerreras' demostraron ganas de recuperar terreno perdido en el escaparate internacional, aunque también mucho margen de mejora.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Wiggins (P), Prades (P), Morales (P), Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

ISLAS FEROE: Petersen (P), Wardum (P), E.Egholm, K.Egholm, V.Zachariasen, L.Zachariasen, Eystberg, Mortensen, Johansen, Olsen, Hansen, Brandenborg, Nolsoy, Poulsen, Weyhe y Mittun.

--PABELLÓN: STW Arena de Trier.

--HORA: 20.30/Teledeporte.