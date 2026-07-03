Guido Rodríguez sigue en el Valencia CF

Archivo - Guido Rodriguez of Valencia CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Valencia CF at Estadio Manuel Martinez Valero on April 11, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mediocentro argentino Guido Rodríguez seguirá en el Valencia CF, que anunció este viernes su fichaje, hasta 2028 con la opción de ampliar su vinculación una campaña más, convirtiéndose en el segundo refuerzo en este mercado, según comunicó el club este viernes.

Guido Rodríguez aterrizó a la capital del Túria en el mercado invernal de la temporada pasada, con un contrato de seis meses para ayudar al equipo a salir de la zona baja de la clasificación, aportando "personalidad, equilibrio y consistencia" en la faceta defensiva.

Así, el campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina disputó 17 partidos a los mandos del entrenador del conjunto valencianista, Carlos Corberán, marcando cuatro goles. Tras ese rendimiento, el Valencia apuesta por la continuidad del centrocampista, de 32 años, convertido ya en una "pieza fundamental" del proyecto.

Guido Rodríguez ha sumado un total de 400 partidos en su carrera deportiva, defendiendo las camisetas del West Ham United, el Real Betis, el Club América, el Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de con la 'Albiceleste'.