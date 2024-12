Guillem Pujol y Mireia Belmonte protagonizan la 115 Copa Nadal

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) - La tradicional Copa Nadal de Barcelona, una prueba histórica de natación que celebró este miércoles 25 de diciembre su 115 edición, dejó una victoria de récord de Guillem Pujol y un emotivo triunfo para la medallista olímpica Mireia Belmonte.

El Port de la Ciudad Condal fue una vez más el escenario de salida y llegada de esta simbólica cita navideña, la más antigua de aguas abiertas de toda España y con más focos si cabe este miércoles por la presencia de una Belmonte que cumplió con el cartel.

La cuádruple medallista olímpica, que nada actualmente para el Club Natació Barcelona, organizadora de la prueba, se llevó la victoria, un triunfo compartido con Laura Rodríguez, compañera de club. "Siempre he tenido muchas ganas de esta competición pero el calendario no me cuadraba", confesó la de Badalona.

Belmonte, con el objetivo de seguir creciendo en sus entrenamientos de cara al Mundial del próximo verano en Singapur, se impuso en la prueba de 200 metros, con giro en una boya a 100 metros de salida y llegada frente a la conocida estatua de Colón, y relevando en el palmarés a Jimena Pérez, ganadora en 2023.

Mientras, en la categoría masculina, el favorito indiscutible cumplió para establecer el récord de victorias en la prueba. El catalán Guillem Pujol, actual campeón de España de 10 kilómetros, se llevó la Copa Nadal por undécima vez, todas ellas de forma consecutiva desde que se impusiese en la edición de 2014.

Pujol mantuvo su hegemonía y se convirtió en el nadador con más victorias, desempatando con Daniel Serra. La primera Copa Nadal se celebró en 1907 con victoria de Edwald Poeschke y hubo que esperar más de dos décadas para que hubiese participación femenina, con triunfo de Maria Lluïsa Vigo en 1928.