Guillermo Almada: "Indudablemente el equipo que ponga Simeone va a ser de primera línea"

Guillermo Almada and Federico Sebastian Vinas Barboza of Real Oviedo celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Real Oviedo at Anoeta on February 21, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha subrayado que "indudablemente el equipo que ponga" Diego Pablo Simeone "va a ser de primera línea", en referencia al once titular del Atlético de Madrid de cara a su partido de este sábado en la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

"Indudablemente el equipo que ponga Simeone va a ser de primera línea. Independientemente de quién juegue, tiene una plantilla de las más ricas de la Liga española, con mucha cantidad y calidad. Cualquiera que presente va a ser muy competitiva y muy complicada para nosotros, vuelvo a insistir, por la calidad que tiene y por la idea de juego que transmiten y un proceso que llevan de hace muchísimo", dijo este viernes el entrenador oviedista sobre ese compromiso liguero en el Estadio Carlos Tartiere.

"Cuando vos tenés menos cantidad y menos calidad en la plantilla de jugadores, los nivelas con intensidad, con ritmo, y es una de las cosas en que nosotros hemos hecho hincapié en varios de los clubes que hemos estado y hemos generado diferencia en esa situación", añadió el técnico uruguayo.

Luego comentó sobre la intensidad que "es difícil mejorarla porque tenés partidos en tres semanas y, si te pasás de las cargas que debes efectuar en la semana, te llegan agotados por el fin de semana". "Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estoy seguro de que si hubiéramos estado el inicio de temporada, eso sería un punto a favor nuestro", agregó.

"Estamos en la búsqueda de sostener más tiempo ese nivel que hemos mostrado durante el partido, pero es natural que nos sucedan esos vaivanes por más que uno no los quiere dentro del partido. Seguiremos en esa búsqueda con el equilibrio que tenemos que tener. Tenemos competencias muy seguidas y hay días que hay que tener cuidado con administrar las cargas para no pasarte y que lleguen agotados el día del partido", insistió.

Además, valoró la dura situación de su equipo en la tabla de Primera División. "Yo soy optimista por naturaleza. Indudablemente no vamos a decir que es una empresa fácil y difícil, pero analicemos el juego y hay muchos partidos que hemos merecido ganar. Se nos han ido, pero lo seguiremos intentando y nos vamos a dejar la vida deportiva en encontrar resultados que nos permitan una permanencia", recalcó Almada.

"¿Qué me hace ser optimista? Lo que demostramos muchas veces dentro del partido: la entrega, la disposición, que eso no nos puede faltar nunca porque eso está en mi actitud y no en mis condiciones. Ha ido evolucionando, por más que hay otros condimentos que no nos han acompañado, que no nos gustan y que nos han limitado, como dijimos anteriormente, pero debemos seguir en la búsqueda de esos resultados que nos sostengan la permanencia", argumentó el entrenador carbayón.

"A mí me gusta, independientemente del rival que tengamos enfrente, el equipo protagonista y que salga a buscar, que se ubique cerca del área rival, generarle confianza a los futbolistas que juegan. Y creo que por razón lo hemos hecho muy bien y nos hemos acercado a lo que a nosotros nos gusta. Y nos gustaría mejorar mucho más", admitió sobre sus pupilos.

"Hemos ido en evolución, tenemos que tratar de continuarla y seguir jugando, como les digo a ellos, con la misma valentía que lo han demostrado porque en definitiva adentro de la cancha no juegan los nombres ni los equipos, somos 11 contra 11 y debemos creer en la calidad individual y colectiva de ellos y tratar de imponernos en el juego", dijo.

"Es muy evidente que tenemos que tratar de sostener más tiempo todo lo bueno que hacemos por lapsos, pero que todavía nos falta un periodo de tiempo que es el cierre de los partidos", aseguró Almada antes de dar su opinión sobre las polémicas en torno al partido contra el Rayo Vallecano.

"Lamentablemente en esta situación el más perjudicado de todos fue el Real Oviedo por una cantidad de circunstancias que no me voy a poner a analizar. Y es el que menos tiene que ver en toda esta situación, pero en definitiva al que se perjudicó más fue al Oviedo y no se pensó en ese perjuicio que nos causaron", indicó. "Pero como son situaciones que no dependen de nosotros, tenemos que afrontarlas con la mayor fortaleza y bueno pensar en el Atlético", concluyó en su rueda de prensa.