Arda Guler of Real Madrid CF celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Madrid CF and RB Leipzig at Bernabeu stadium on October 21, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha anunciado este miércoles la ampliación por tres años más del contrato del centrocampista turco Arda Güler que, de este modo, permanecerá en el conjunto madridista hasta el 30 de junio de 2032.

El joven futbolista de 21 años llegó al club merengue en el verano de 2023 procedente del Fenerbahce turco y ha ido creciendo en importancia dentro de un equipo con el que ha ganado una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España