Publicado 06/11/2019 20:16:13 CET

Fútbol.- Guti: "A mí me preocupa el Almería, no el Real Madrid"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Almería, José María Gutiérrez 'Guti' dijo que no le preocupa el Real Madrid, el equipo donde desarrolló toda su carrera como jugador, al centrarse únicamente en el cuadro andaluz, su primer gran reto como técnico con el objetivo de llevar a los rojiblancos a la Primera División.

"A mí me preocupa el Almería, no el Real Madrid. Todo mi pensamiento está aquí", dijo Guti en su presentación como técnico almeriense, eludiendo cualquier cuestión sobre los merengues. "Sé de la exigencia de coger un equipo en segundo lugar. No admito trabajar de jugador o entrenador y no tener exigencia, ya sea en el Real Madrid o en el Almería. La exigencia va a ser máxima", añadió.

El de Torrejón, cuya experiencia en los banquillos se remite a una temporada como segundo técnico del Besiktas y con el juvenil merengue -donde ha conseguido varios éxitos- tiene claro que "el objetivo es la Primera División".

"Poder llevar al Almería a esta categoría sería un gran sueño para mí", comentó el madrileño, que se mostró muy agradecido al presidente del club, Turki Al-Sheikh, "por la confianza".

Guti, que quiere ganar más "posesión de balón", un síntoma de lo que ya era como jugador, llega al Almería en sustitución del técnico portugués Pedro Emanuel, que alcanzó un acuerdo con la UD Almería para abandonar el equipo tras tres meses en el cargo. El equipo andaluz es segundo en la Liga SmartBank, a diez puntos del liderato que ostenta el Cádiz.