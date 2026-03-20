Guti: "Pitarch le ha dicho a la plantilla que o trabajan o vienen desde bajo para quedarse en el primer equipo"

El exfutbolista José María Gutiérrez 'Guti', en el evento Derbi Cinco de Cinco de Mahou. - MAHOU

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex futbolista del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' elogió la eclosión de Thiago Pitarch, quien le ha dicho a la plantilla blanca que "o trabajan o vienen desde abajo para quedarse en el primer equipo", al mismo tiempo que confesó que "ficharía a Julián Álvarez" del Atlético de Madrid, de cara al derbi de LaLiga EA Sports de este domingo.

"A Arbeloa le veo muy bien. Creo que el equipo ha mejorado mucho. Se los ha llevado a su terreno", alabó el excentrocampista español, en el evento Derbi Cinco de Cinco organizado por Mahou en Madrid.

A Guti no le "sorprende" que la cantera esté teniendo más protagonismo de la mano de Arbeloa, "porque siempre que ha salido un canterano siempre lo ha dado todo por el Real Madrid". "El hecho de que Arbeloa esté en el primer equipo hace que sea más fácil. Cuando viene un entrenador de fuera y ve el plantillón que tiene, le cuesta mucho mirar para abajo. Lo normal es que cuando entra un entrenador de la cantera y sabe cómo juegan los jugadores de la cantera, sabe lo que pueden dar", analizó.

Entre ellos está Thiago Pitarch, titular en los últimos cinco encuentros del Real Madrid y que "le ha dado un aire al equipo". "Le ha dicho al equipo, 'o trabajáis o venimos desde abajo para trabajar y quedarnos en el primer equipo'.

"Es un jugador muy completo, que tanto ofensivamente como defensivamente le da mucho al equipo. Esperemos que, cuando se recuperen los jugadores que están de baja, pueda seguir teniendo continuidad y pueda jugar los partidos importantes", agregó.

Porque para Guti, "si el equipo está bien y ganando partidos, no tocaría nada", pese a que Kylian Mbappé ya parece estar cerca del 100% y Jude Bellingham, entre otros, ya apuran sus procesos de recuperación. No estará seguro el lesionado Thibaut Courtois, "una baja capital". "Estamos muy contentos con Lunin. Cada vez que Courtois no ha podido jugar, lo ha hecho muy bien", elogió al ucraniano, que "sería titular en 7-8 de los mejores equipos de Europa".

"Pero es verdad que Courtois es el mejor portero del mundo. Ya lo hemos visto en esta eliminatoria (ante el Manchester City). El partido fue más fácil porque Courtois hizo dos o tres paradas muy buenas", añadió el exjugador, de 49 años.

Real Madrid y Atlético se enfrentan este domingo (21.00) en el Santiago Bernabéu, y los derbis siempre "son partidos muy complicados". "Al Madrid le está costando mucho ganar al Atlético. Pero es un partido clave para el Madrid. El Atleti prácticamente se juega muy poco y el Madrid se juega mucho", expresó.

"Yo creo que no cambian. Al final todos tienen mucha intensidad, todos tienen muchas ganas de ganar. Es un derbi muy esperado siempre en Madrid y mucha afición tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Son derbis muy intensos", agregó.

Ambos equipos "se conocen mucho", y Simeone "ha hecho que su equipo compita muy bien con los grandes". "Sobre todo lo estamos viendo este año y en ese sentido creo que es un partido difícil", reiteró, aunque el Real Madrid viene de hacer "una grandísima eliminatoria" en Champions.

"Es algo genético. Cuando las cosas están muy mal, el equipo da la cara y saca pecho del escudo que tienen y en ese sentido creo que lo han hecho. En el peor momento de la temporada, con tantas bajas, donde yo creo que nadie creía en que pudiera pasar esta eliminatoria", aplaudió.

Finalmente, Guti reveló que "ficharía a Julián Álvarez", porque "es un jugador para equipos grandes". "Se asocia muy bien, puede jugar en varias posiciones, tiene gol, tiene último pase. Creo que es un jugador de talla mundial", concluyó.