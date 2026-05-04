Gyökeres: "El Atlético es peligroso, tiene mucha calidad en ataque"

Viktor Gyokeres of Arsenal FC celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Riyadh Air Metropolitano on April 29, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero sueco del Arsenal FC, Viktor Gyökeres, dejó claro que el Atlético de Madrid, al que reciben este martes en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones tras el 1-1 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano, tiene "mucha calidad en ataque" y es "peligroso", y aseguró que saben lo que "está en juego" en un partido "importantísimo" que supone "una oportunidad increíble" para los 'gunners'

"Creo que el Atlético tiene un gran equipo, tienen mucha calidad en ataque y sabemos que son peligrosos, así que, por supuesto, tenemos que hacer bien esa parte en defensa y luego hacer lo que mejor sabemos hacer cuando tenemos el balón", expresó Gyokeres este lunes en la rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal en el Emirates Stadium.

El internacional recordó que ya ha jugado "antes partidos con este tipo de presión". "Hay momentos en los que es importante ganar partidos, como cuando estuve con la selección hace un mes y teníamos que ganar para ir al Mundial. Y creo que, por supuesto, el de mañana será otro partido importantísimo, y creo que es una gran oportunidad", advirtió.

"Es increíble jugar este partido en casa. Sabemos lo que está en juego y, por supuesto, tenemos una oportunidad increíble para hacer un gran partido, pero tenemos que demostrarlo en el campo y con el increíble apoyo de la afición creo que puede ser una gran noche", subrayó el sueco sobre el apoyo del público. "Creo que hay un buen ambiente en el vestuario y estamos muy emocionados con cada partido que se avecina, así que e trata de prepararnos y demostrar esa energía en el campo", añadió al respecto.

El goleador llega a este segundo choque en buen momento goleador tras superar la barrera de los 20 goles. "Claro que quieres marcar goles, así que alcanzar esa cifra es algo muy positivo, pero lo más importante viene este mes, así que tendremos que hacer nuestro trabajo y ver qué pasa", puntualizó.

Finalmente, Gyokeres se refirió al "mayor reto" que tuvo tras aterrizar el pasado verano en el Arsenal fue el adaptarse y "establecer una nueva rutina en un país nuevo porque cambia todo en tu vida". "Adaptarse a eso es lo que hay que hacer rápido y luego estar preparado para todos los retos que se avecinan", remarcó.