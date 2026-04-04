Haaland fulmina al Liverpool y el Arsenal tropieza en la FA Cup

04 April 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Erling Haaland (L) celebrates scoring hsi side's second goal with teammate Antoine Semenyo during the English FA Cup quarter-final soccer match between Manchester City and Liverpool at the Etiha - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City arrasó este sábado al Liverpool (4-0) para sellar su pase a semifinales de la FA Cup por octava temporada consecutiva, ronda que también alcanzó el Chelsea, mientras que el Arsenal se despidió (2-1) ante el Southampton.

El noruego Erling Haaland, con un 'hat-trick', sentenció el cruce de cuartos de final y evidenció la superioridad de los de Pep Guardiola en el Etihad Stadium que dejó tocados a los 'reds', quienes ya se centran en su duelo de 'Champions' ante el Paris Saint-Germain.

El conjunto 'citizen', eliminado de la Liga de Campeones y prácticamente descartado de la lucha por el título en la Premier League, echó el resto en la competición copera de la mano de un superlativo Haaland, que inauguró su triplete desde el punto de penalti en el minuto 39 después de que Virgil van Dijk derribase a Nico O'Reilly dentro del área.

Antes del descanso, el noruego incrementó la renta al aprovechar un buen centro de Antoine Semenyo (min.45+2). Precisamente, el delantero ghanés anotó el 3-0 al poco de reanudarse el encuentro, recogiendo un pase filtrado de Rayan Cherki y superando con una vaselina a Giorgi Mamardashvili (min.50). Solo siete minutos más tarde, Haaland cerró su cuenta personal al empujar el balón tras una genial asistencia de Nico O'Reilly (min.57).

Mohamed Salah, que dos minutos antes del tercer tanto del delantero escandinavo había desperdiciado una oportunidad para recortar distancias, tuvo la oportunidad de resarcirse después de una falta de Matheus Nunes sobre Hugo Ekitike que el árbitro señaló como penalti. Sin embargo, James Trafford adivinó las intenciones del egipcio y detuvo su lanzamiento.

Mientras, el Arsenal se despidió de la FA Cup, dos semanas después de perder la final de la Carabao Cup ante el City, por culpa del gol en el minuto 85 de Shea Charles. Los de Mikel Arteta habían empezado por debajo pero empatado gracias a la entrada de Viktor Gyokeres en el segundo tiempo, y no salvaron una pobre actuación que alarga la sequía de títulos desde 2020.

Por su parte, un Chelsea en horas bajas en Premier no tuvo piedad del Port Vale, colista de la Tercera División del fútbol inglés, con un 7-0 que empezó ya a los dos minutos con el gol de Jorrel Hato que abrió la lata. Joao Pedro, en propia puerta Jordan Lawrence-Gabriel, Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao Willian y Alejandro Garnacho redondearon el billete londinense.