Haaland lidera la victoria del City en Selhurst Park y el Aston Villa remonta al West Ham

14 December 2025, United Kingdom, London: Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring his side's first goal with teammate Phil Foden (L) during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester City at Selhurst Park. Ph - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha completado su gran semana con un triunfo a domicilio ante el Crystal Palace (0-3), con doblete del noruego Erling Haaland incluido, en una decimosexta jornada de la Premier League en la que el Aston Villa se ha afianzado en la tercera posición después de remontar en casa del West Ham (2-3).

En Selhurst Park, los de Pep Guardiola, que el miércoles asaltaron el Santiago Bernabéu (1-2), sobrevivieron a una primera mitad en la que los locales pudieron adelantarse al cuarto de hora en una acción en la que el español Yeremy Pino estrelló un balón en el larguero y en la que gozaron de varias ocasiones en las botas de Ismaïla Sarr.

Fue Haaland, en el minuto 41, el primer balón que tocaba en el área, el que apareció al rescate de los 'citizens' al cabecear al fondo de las mallas un centro de Matheus Nunes. En el 69, Phil Foden se encargó de afianzar la renta, y de nuevo el delantero escandinavo, ya en el 88, cerró la goleada.

Con ello, el City enlaza su cuarto triunfo liguero consecutivo y se confirma en la segunda posición con 34 puntos, solo dos menos que el líder Arsenal y uno más que el Aston Villa, que tampoco falló este domingo ante el West Ham y que suma ya seis victorias seguidas en la Premier.

Mateus Fernandes aventajó a los 'Hammers' a los 29 segundos, pero un tanto en propia puerta de Konstantinos Mavropanos equilibraba la contienda en el minuto 9. Jarrod Bowen, en el 24, volvió a adelantar al conjunto local, que se marchó con ventaja al descanso.

Sin embargo, el equipo de Unai Emery reaccionó empatando otra vez el duelo con un gol en el 50 de Morgan Rogers, el encargado también de sellar la remontada de los 'villanos'. Tras un tanto anulado a Bowen para el West Ham, Rogers completó su doblete y rescató los tres puntos para el Aston Villa, que suma ya 33.

Además, el Nottingham Forest, con dos goles de Callum Hudson-Odoi y uno de Ibrahim Sangaré, sorprendió al Tottenham (3-0) y alejó el descenso, cortando las aspiraciones de los 'Spurs' de acercarse a Europa, que tiene cerca el Sunderland tras ganar al Newcastle (1-0).