Haier y Ana Ivanovic dejan su 'huella' en el Roland Garros que homenajea a Nadal

La ex número uno del mundo de la WTA y embajadora de Haier, Ana Ivanovic, y el CEO en Europa de la multinacional china, Neil Tunstall, en la presentación de la serie 'Road to Number One' en Roland Garros. - HAIER

La multinacional china de grandes electrodomésticos y la ex número uno del mundo presentan en París el documental 'Road to Number 1'

PARÍS, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La multinacional china de grandes electrodomésticos Haier y la extenista Ana Ivanovic, ex número uno del mundo de la WTA, han presentado este jueves en Roland Garros la serie documental 'Road to Number 1', de seis capítulos, que pretende "inspirar a las nuevas generaciones", en la edición del torneo parisino en la que ha dejado impresa su 'huella' Rafa Nadal.

"Todo el mundo ve los trofeos, pero no el trabajo duro que hay detrás. No me gusta hablar de sacrificio, de las elecciones que hacemos, pero éste es un camino muy difícil y duro, y es una historia única", comentó la embajadora de Haier Ana Ivanovic en el estreno de esta serie documental en el auditorio del museo de la Federación Francesa en el complejo de Roland Garros.

El proyecto, que cuenta con la participación de la propia Ana Ivanovic, ofrece una mirada inédita del recorrido de jóvenes promesas hacia la cima del tenis profesional como la francesa Caroline Garcia, la británica Jodie Burrage y el croata Matej Dodig.

En el acto estuvieron el director de la serie que se emitirá en las redes sociales de Haier, Max Gaggino, el fundador del podcast Maxime Zamora, y, entre otros, el CEO de Haier Europa, Neil Tunstall, quien enlazó los valores que encarna el tenis con los de la compañía china que está presente en más de 200 mercados, emplea a 120.000 trabajadores y que en 2024 facturó más de 34.000 millones de euros.

"Sea el baloncesto en Estados Unidos o el críquet en la India, nuestra estrategia siempre ha sido construir un valor real y con una conexión emocional. Y el tenis habla el mismo lenguaje de elegancia, precisión y resultados que nuestra marca, juega una parte pivotal en nuestra estrategia", comentó Tunstall.

Haier se ha fusionado con un deporte que impacta en 79 millones de aficionados en Europa, 13 millones de ellos en España, y por ellos está presente, por tercer año consecutivo y hasta 2026, en Roland Garros, y también en el Masters de París, las finales de la ATP en Turín, el Open de Australia y, entre otros, el Mutua Madrid Open.

Con ese propósito de que la serie documental inspire a las siguientes generaciones, Ana Ivanovic se declaró "muy honrada" de ser parte de la familia Haier. "¿Has visto algunos episodios? Sí, fue muy emocionante. No me gusta mucho verme a mí misma, pero creo fue una de las entrevistas más emocionantes que he hecho. El mundo hoy es un lugar muy desafiante para crecer y es importante mostrar el trabajo duro y la determinación", relató.

Ivanovic mantiene intacta su aura mientras pasea por las calles aledañas a las pistas que hace menos de un año fueron olímpicas. En el recinto es visible la multinacional china, que ha instalado un espacio de exhibición para mostrar sus soluciones tecnológicas más avanzadas, desde lavadoras, lavavajillas, el refrigerador SBS Series 7 con la tecnología Fresh Techs, los hornos conectados de la serie ID, y, sobre todo, sus los Smart TV.

Uno de los protagonistas de esas activaciones para los visitantes de Roland Garros es un frigorífico lleno de pelotas de tenis en el stand de Haier en el que los asistentes pueden ganar entradas para el próximo Masters de París en octubre si el aficionado adivina cuántas pelotas hay en su interior.

Además, los aficionados pueden ver un vídeo mientras usan sensores que detectan los ultrasonidos producidos por el cerebro. De esta experiencia se generan un vídeo y una foto, considerados auténticas obras de arte nacidas de la conexión entre la tecnología y deporte.

Muy lejos del bosque que circunda Roland Garros, en la Plaza de la Concordia, la Federación Francesa y Haier han instalado una pantalla gigante en la que se pudo ver el homenaje del pasado domingo de París a su Rey de la Tierra, Rafa Nadal. También vídeos creativos generados por CGI que transforman las lavadoras en jugadoras expertas que lanzan pelotas amarillas por las calles de París.

O los próximos partidos de Carlos Alcaraz, quien pretende seguir la senda de Nadal. En la página 9 del boletín diario del torneo aparece el tenista murciano señalando al cielo de París que rompe la Torre Eiffel. 'Sin brillar, Alcaraz se clasificó pese a perder un set', reza el pie de foto de 'Le Quotidien'.