Haier se convierte en patrocinador oficial del Barcelona Open Banc Sabadell - BARCELONA OPEN BANC SABADELL

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Haier se ha convertido en patrocinador oficial del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó tras firmar un acuerdo de colaboración con el Real Club de Tenis Barcelona-1899, entidad organizadora de uno de los torneos más prestigiosos del calendario ATP.

El acuerdo refuerza la presencia de la compañía en el ámbito deportivo y su apuesta por valores como la excelencia, la innovación y el alto rendimiento, según informó la organización del torneo en un comunicado.

El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó celebrará su 73ª edición del 11 al 19 de abril en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899, considerado el club de tenis más antiguo de España. El torneo reúne cada año a algunas de las principales figuras del tenis internacional y se ha consolidado como una cita destacada del calendario deportivo de la ciudad.

El Country Manager de Haier Europe en España, Xavier Rofes, destacó la relevancia del acuerdo para la compañía. "Formar parte del Trofeo Conde de Godó supone una oportunidad muy relevante para seguir acercando nuestra marca a un público que valora la excelencia, la innovación y la mejora constante, principios que forman parte del ADN de Haier. Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por eventos deportivos de primer nivel que impulsan nuestra presencia en España", señaló.

Durante el torneo, Haier contará con presencia de marca en la pista y en distintos espacios del recinto, además de activaciones dirigidas a ofrecer experiencias a los asistentes.

Con esta alianza, la compañía amplía su estrategia de patrocinio en grandes eventos del tenis internacional, en la que también figuran el Mutua Madrid Open, Roland Garros, las Nitto ATP Finals y el Abierto de Australia.