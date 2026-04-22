Haier 'juega con los números uno' dentro y fuera de la pista en el Mutua Madrid Open. - HAIER

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Haier, la líder global en ventas de grandes electrodomésticos desde hace 16 años, ha lanzado la campaña 'Haier juega con los números uno' con motivo de la renovación de su patrocinio, por tercer año consecutivo, con el Mutua Madrid Open, cuya edición de 2026 se disputa hasta el próximo 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

Con un aumento de sus ventas del 12 por ciento en 2024 y 2025, la multinacional china ha reforzado así su vinculación con el deporte de alto nivel en el que ya está presente también como patrocinador de la ATP, Roland Garros y el Abierto de Australia, en tenis; y LaLiga, el Paris Saint Germain y el Liverpool, entre otros, en fútbol.

Esta presencia ha valido a Haier un incremento en imagen y en notoriedad cercano al 25 por ciento en el ciclo 2022-25, según explicó su directora de Comunicación Smart Home en Iberia, Olga Rodríguez, en la presentación de las novedades de 2026 de la compañía en la Caja Mágica de la capital de España.

"La presencia de Haier en el Mutua Madrid Open responde a la afinidad entre el deporte de alto nivel y valores como la eficiencia, la precisión y la fiabilidad. El torneo es un entorno idóneo para mostrar cómo la tecnología, aplicada de forma práctica, puede integrarse en la vida cotidiana y contribuir a crear hogares más cómodos, funcionales y conectados", manifestó Rodríguez.

Con la pista central Manolo Santana y el partido de Paula Badosa al fondo, el Mutua Madrid Open sirvió de escenario para mostrar cómo la tecnología y la inteligencia artificial aplicadas al hogar pueden contribuir a mejorar la eficiencia y el rendimiento y facilitar las tareas domésticas a las personas.

Durante el Mutua Madrid Open, Haier cuenta con una presencia destacada tanto en la pista como en la zona comercial de las instalaciones de la Caja Mágica, en la que dispone de una boutique propia concebida como un espacio de encuentro con el aficionado y en el que se exhiben una selección de soluciones 'conectadas' para el hogar.

Entre los productos expuestos se encuentran soluciones como 'Couture Care Collection 11', el sistema integrado de lavado y secado que reúne ambos procesos en un único equipo con gestión automática de los ciclos; el lavavajillas I Pro Shine Series 7, de la colección Biovitae, diseñado para reforzar la higiene mediante tecnología de luz visible multiespectral; o el horno Series 4-Fresh Flavour Steam, que incorpora cocción al vapor para preservar mejor sabores y texturas.

El recorrido por el hogar se completa el frigorífico de gran formato Cube 90 Water Tank Auto Ice, con capacidad para más de 700 litros y que llega por primera vez al mercado español como parte de la Horizon Collection, la nueva generación de frigoríficos de Haier orientada a mejorar la organización y la conservación de los alimentos.

También la I Pro Clean, la nueva línea con la que Haier amplía su ecosistema de soluciones para el hogar e inicia su entrada en el segmento de la aspiración. La propuesta se extiende también al ámbito del entretenimiento en casa, con los Smart TV de Haier, equipados con tecnologías de imagen QD Mini LED y sonido Harman Kardon, entre ellos el M95 Series de 75 pulgadas.

En su pantalla pudo verse el anuncio que combina la precisión, tecnología y pasión que son comunes a Haier y el mundo del tenis. Igualmente, las novedades de la serie Horizon, que van "más allá del tiempo, el espacio y la imaginación" para hacer un mundo más sostenible con la conservación de los alimentos.

El 42 por ciento del presupuesto familiar se destina a la compra de carne o pescado, y cada europeo vierte en la basura cerca de 130 kilos de alimentos en mal estado cada año, advirtió Leonardo Borregas, Business Manager Cooling de Haier Smart Home Iberia, quien celebró que la IA permita conocer cuándo van a caducar los alimentos.

El 'Espacio Nutribank' de los frigoríficos, patentado por Haier, que permite una tasa de retención de proteínas de la carne pasados diez días, la tecnología 'Biovitae' para eliminar las bacterias en lavavajillas en los que se puede desinfectar hasta un móvil o la Candy Multiwash, con tres tambores, son algunas de las soluciones que parecen ciencia ficción pero son ya una realidad. "El futuro son los electrodomésticos conectados: el 60 por ciento de las ventas son de este tipo de productos", subrayó Leo Borregas.