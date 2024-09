Haller: "No me marco objetivos, quiero volver a lo básico"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero marfileño del Leganés, Sébastien Haller, comentó este martes que no se marca "objetivos" para la temporada 2024-2025, más allá de "volver a lo básico", que es "entrenar, mejorar, ser útil, hacer piña, crear oportunidades y ayudar al equipo".

"Los goles no son lo más importante para mí. Quiero hacer los más posibles con las ocasiones que creemos, pero espero aportar al equipo y estar en forma. No me marco objetivos, quiero volver a lo básico: entrenar, mejorar, ser útil para el equipo, hacer piña, crear oportunidades y ayudar al equipo", expresó el nuevo jugador del Leganés durante su presentación.

Haller afirmó que fichar por el club 'pepinero' es "un nuevo reto", pero que se centra en "dar lo mejor" de él cada día en los entrenamientos para "alcanzar cualquier meta". "Puedo aportar físico, experiencia, generar oportunidades y, si puedo hacer goles, mejor", añadió.

El delantero aseguró estar "feliz" de estar en Leganés, y quiso "agradecer" a los aficionados "el cariño" que ha recibido desde su llegada. "Necesito jugar, necesito encontrar el contexto para expresarme en el campo. Gracias por hacer las cosas tan fáciles. Me he encontrado una familia y espero poder aportar mucho en estos meses", apuntó.

"Cuando llegas a un equipo quieres ser útil y ayudar en ataque y en defensa. Tenemos que ir paso a paso, creando buenas conexiones entre los jugadores. Hay que mantener la humildad que caracteriza al club, y a lo mejor dentro de unos meses pensar en algo más ambicioso", indicó.

Asimismo, comentó que "para ser honesto", no conocía mucho sobre su nuevo equipo. "La gente que me rodea me aseguró que estaría bien, todo encajó y lo importante es sentirte a gusto y respaldado. Me gusta aprender de todos los delanteros, cómo se mueven, cómo juegan para el equipo y adaptarlo a mi juego", concluyó.

Por su parte, el central serbio Matija Nastasic, también presentado este martes como nuevo jugador del Leganés, aseguró haber vivido un "verano largo" y quiso agradecer al club por "su interés" por ficharlo. "En estos primeros días estoy comprobando que este club es una gran familia, todos nos apoyamos el uno al otro y espero que podamos hacer grandes cosas", explicó.

"La defensa del Leganés es fuerte, hay jugadores muy buenos y tendremos competencia, pero es lo mejor para el equipo y para que cada uno demos nuestra mejor versión. Puedo aportar mi agresividad, comunicación en el campo, seguridad con el balón para pasar a la siguiente línea en la construcción", zanjó.