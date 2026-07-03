Hamilton lidera el duelo Ferrari-Mercedes en los Libres en Silverstone

44 HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Austrian Grand Prix 2026, 8th round of the 2026 Formula One World Championship from June 26 to 28, 2026 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue el más rápido en la primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Carlos Sainz (Williams) fue decimosexto y Fernando Alonso (Aston Martin), antepenúltimo.

El heptacampeón demostró que es el 'rey' de Silverstone y sorprendió a todos con una vuelta sobresaliente en la única sesión de libres del fin de semana, marcando un 1:29.260, dos décimas mejor que Antonelli (1:29.473), en lo que es un serio aviso a Mercedes, que se vio durante gran parte de la hora de pruebas muy superior al resto.

Y es que el tiempo del inglés George Russell preocupa en la escudería alemana, ya que se quedó a algo más de cuatro décimas de su compañero, aunque el piloto local podría estar jugando al despiste, como ya se vio en Austria. Leclerc y su 1:29.859 cerró el 'podio' de la primera sesión, con los McLaren y los Red Bull incapaces de seguir el ritmo de Ferrari y Mercedes.

La parrilla arrancó la sesión con neumáticos duros, y los Red Bull fueron los primeros en comandar la tabla de tiempos, primero fue el francés Isack Hadjar y después el neerlandés Max Verstappen, en 1:31 bajos. Pero los cronos fueron mejorando conforme los monoplazas rodaban por el clásico asfalto de Silverstone y, antes del ecuador de esta primera y única sesión de entrenamientos libres, Antonelli hizo un 1:30.777 para mejorar en casi dos décimas al ex de Racing Bulls.

Con un tiempo casi calcado al de Hadjar, el inglés George Russell también se mantuvo cerca del italiano, a algo más de dos décimas, para cerrar el 'top 3' de los primeros 30 minutos de pruebas en el trazado inglés. Ya algo más retrasado aparecían Lewis Hamilton y Lando Norris, mientras Oscar Piastri, que incluso sufrió una salida de pista, y Charles Leclerc parecían tener más problemas para adaptarse a la pista británica.

El local Hamilton, todavía con gomas duras, fue capaz de rebajar su mejor vuelta y colocarse en lo más alto con un 1:30.521, con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) también entre los más rápidos. Aunque el panorama cambió con la aparición de los primeros neumáticos rojos.

Entonces, los Mercedes, que eran los dueños de los dos primeros sectores, sacaron músculo y se pusieron al frente sin excesivos problemas. Y fue Antonelli el que le ganó el pulso a su compañero, con un 1:29.473, casi medio segundo mejor que Russell. Por detrás, una brecha de más de cinco décimas entre el crono del italiano y el de Leclerc que, sin embargo, era mejor en el tercer sector.

Pero no iba a ser un paseo para los de la estrella, que vieron minutos después cómo Hamilton le metía dos décimas a Antonelli con una gran vuelta en 1:29.260, demostrando que Silverstone en tierra prometida para él y que se conoce al dedillo el trazado.

Así, la única sesión de pruebas del GP dejó una batalla entre Ferrari y Mercedes que, de momento, se lleva el 'Cavallino Rampante', con McLaren y Red Bull lejos. De hecho, Piastri acabó quinto; Verstappen, sexto; Norris, séptimo; y Hadjar, octavo; con Nico Hülkenberg (Audi) y Lawson cerrando los 10 primeros puestos.

Respecto a los españoles, Carlos Sainz solo pudo ser decimosexto a 2,4 segundos de la cabeza, con neumáticos blandos, por lo que no se vio una mejoría muy notable con el nuevo alerón. Y Fernando Alonso se tuvo que conformar con el 20º mejor tiempo, con gomas medias, a más de 3,6 segundos de Antonelli.