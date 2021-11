Hamilton quiere aumentar la presión sobre Verstappen en 'territorio desconocido'

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) trasladarán a partir de este viernes su duelo por el título mundial de la Fórmula 1 de América a Oriente Medio, donde se decidirá con los tres últimos Grandes Premios del año, empezando por el de Catar de este fin de semana, 'territorio desconocido' para la parrilla.

Habituado a acoger ya desde hace varios años al Mundial de Motociclismo, el circuito de Losail albergará por primera vez una carrera del 'gran circo', dos años antes de lo previsto. La cita, que no estará en 2022, estaba prevista para estrenarse en 2023, pero entró en el calendario el pasado mes de septiembre y arrojará más incertidumbre a la lucha por ser campeón entre los dos candidatos, que además de este trazado, también tendrán en este tramo final otro inédito como el de Yeda, en Arabia Saudí.

Verstappen mandó en Estados Unidos y en México, pero encontró la réplica del mejor Hamilton el pasado fin de semana en Brasil. El actual campeón, pese a una sanción que le hizo salir el último en el Sprint, fue capaz de ganar la carrera del domingo por delante del neerlandés gracias a su pilotaje y a un Mercedes que recuperó su superioridad sobre el Red Bull.

De todos modos, el líder no falló y le secundó en el podio, Este siguió también a buen nivel y terminó en la segunda plaza, por lo que afronta este tercer Gran Premio consecutivo y con largo viaje de por medio, con 14 puntos de ventaja, una distancia todavía no segura porque la escudería alemana presentó una apelación por el incidente, no sancionado, de ambos en Interlagos durante un intento de adelantamiento del de Stevenage, que acabó con ambos por fuera de la pista.

Mercedes cree que Verstappen debe ser sancionado y en caso de recibir una penalización en forma de tiempo, perdería su segunda plaza y vería recortada su diferencia a once puntos, aunque también podría ser castigado para la parrilla de salida. La FIA aplazó su decisión para el viernes y añadir así un poco más de 'emoción' al fin de semana.

"No necesité mirar las imágenes porque estaba conduciendo el coche auto y supe exactamente lo que sucedió", replicó Verstappen este jueves, mientras que Hamilton reconoció que tras ver las nuevas imágenes tenía "un punto de vista diferente" al del domingo, pero que prefería poner su "energía" en volver a tener su coche a punto.

SAINZ QUIERE SUPERAR A LECLERC, ALONSO, SEGUIR PUNTUANDO

Por su parte, los dos pilotos españoles intentarán mantenerse en el 'Top 10' en un fin de semana donde deberán sacar el máximo partido a las tres sesiones de entrenamientos libres para configuras del mejor modo posible sus monoplazas.

Carlos Sainz (Ferrari) volvió a ser superado por su compañero Charles Leclerc por cuarta carrera consecutiva, lo que le distanció un poco más del monegasco, con el que pelea junto a Lando Norris (McLaren) por el quinto puesto de la general.

El madrileño puntuó por duodécimo Gran Premio seguido y sigue siendo clave para que la 'Scuderia' pueda finalizar tercera del Mundial de Constructores donde ahora tienen ya 31,5 puntos de ventaja sobre el equipo de Woking.

Fernando Alonso (Alpine) repitió en Interlagos su noveno puesto del Autódromo Hermanos Rodríguez para afianzarse en la décima plaza de la clasificación general, posición que defiende ante su compañero Esteban Ocon al que aventaja en doce puntos.

-Viernes.

Primera sesión de libres 11.30 - 12.30.

Segunda sesión de libres 15.00 - 16.00.

-Sábado.

Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.

Calificación 15.00 - 16.00.

-Domingo.

Carrera 15.00.