Hanna Bennison deja el Real Madrid y ficha por el Eintracht

Archivo - Hanna Ulrika Bennison of Real Madrid CF looks on during the Spanish Women League, Liga F Moeve, football match played between Real Madrid and SD Eibar at Alfredo Di Stefano stadium on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista sueca Hanna Bennison deja el Real Madrid, club en el que militó la pasada campaña, y ficha por el Eintracht alemán, firmando un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, según sendos comunicados.

"El Real Madrid CF y el Eintracht de Fráncfort han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestra jugadora Hanna Bennison*, declaró el club merengue en un comunicado, en el que, además, deseó a la futbolista *mucha suerte en esta nueva etapa de su vida".

La futbolista sueca disputó un total de 18 encuentros con el conjunto merengue en la pasada campaña: 13 en Liga F Moeve, 1 en Copa de la Reina y 4 en Champions. Aunque solo fue titular en 5 de ellos, jugando solo 11 minutos desde febrero.

Ahora, la futbolista, de 23 años, firma un nuevo contrato con el club alemán hasta el 30 de junio de 2029. Antes, debutó como profesional con el FC Rosengard con solo 15 años. En 2021 se incorporó al Everton FC, con el que disputó un total de 81 partidos en tres temporadas. La centrocampista fichó en 2024 por la Juventus, consiguiendo el doblete Liga y Copa, antes de llegar al Real Madrid.

La directora deportiva del Eintracht, Babett Peter, la llegada de Bennison "es un fichaje de primer nivel y una pieza clave en la planificación". "Con su mentalidad y sus cualidades futbolísticas, su creatividad y su capacidad para leer y dirigir el juego, reforzará nuestro centro del campo desde el primer momento", destacó.

Por su parte, la jugadora está convencida de que este es "el paso adecuado". "Tengo la sensación de que en Fráncfort dispongo de un buen entorno para seguir desarrollándome, crecer y dar un salto adelante. Cuando jugué aquí, me gustaron mucho el ambiente y el estadio; estoy encantada de formar parte de este equipo a partir de ahora", concluyó.