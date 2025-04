Hansi Flick: "Las bajas del Dortmund tendrán poca influencia en el resultado"

"Tenemos este calendario, pero no va a hacernos sufrir. Tenemos las capacidades para poder tener éxito"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que las bajas en defensa que tiene el Borussia Dortmund tendrán "poca influencia" en el resultado ya que disponen de "suficientes jugadores" para poder afrontar estas ausencias, y cree que el técnico Niko Kovac podrá alinear una "defensa bastante fuerte" en el encuentro de ida de los cuartos de final de este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00).

"Son un muy buen equipo. Creo que Niko va a poder ocupar esas posiciones de defensa, va a poder construir una defensa bastante fuerte. Tienen suficientes jugadores para enfrentarse a esas bajas. Y en cuartos de final yo creo que es una cosa que tendrá poca importancia o poca influencia en el resultado", aseguró en rueda de prensa.

En cuanto a las diferencias del Borussia Dortmund actual respecto al equipo al que vencieron en la sexta jornada de la Fase Liga (2-3), con llegada del nuevo entrenador Niko Kovac incluida, el técnico blaugrana ha asegurado que ahora "tienen mucha confianza en sí mismos" gracias a los resultados que han obtenido recientemente en la Bundesliga y en la Liga de Campeones.

"Creo que ha cambiado un poco la confianza. Los resultados que ha tenido el Dortmund en la 'Champions' y también en la Bundesliga les han dado mucha confianza en sí mismos, confianza en la forma en la que quieren jugar y en su estrategia. Son un equipo con un gran ritmo, piensan de una forma muy ofensiva, juegan de una forma muy ofensiva, así que tenemos que estar a la altura", expresó.

De cara al partido de este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys el técnico germano ha reconocido confiar "plenamente" en su equipo. "Hemos mejorado mucho en muchas situaciones, en muchos aspectos. Encontramos las respuestas adecuadas mientras jugamos, la forma adecuada de hacer las cosas, así que confío plenamente en el equipo y en todos y cada uno de los jugadores. Creo que estamos muy preparados para el partido de mañana", explicó.

Además Flick ha asegurado que las buenas estadísticas que atesora el equipo blaugrana esta temporada y el pasado "no le interesan" y que solo le importa el presente. "A mí las estadísticas no me interesan nada y el pasado tampoco. Para mí lo que importa es el mañana", expresó.

Sobre el calendario, del que se quejó en anteriores ruedas de prensa, el técnico alemán aseguró que "no les va a hacer sufrir". "Tenemos este calendario, pero no va a hacernos sufrir. Tenemos las capacidades para sacar el máximo partido, podemos tener éxito y ese es nuestro objetivo al final, que queremos ganar cada uno de los partidos. Y es algo que ya nos planteamos. Podemos lidiar con ello. Estamos muy orgullosos", declaró.

Finalmente, acerca de Raphinha y su estado físico tras el parón de selecciones, ha reconocido que le han dado "un poco de tiempo" para que se recupere, pero que está al mismo nivel de antes y que está preparado para el partido de este miércoles frente al Borussia Dortmund.

"Después de la pausa sí que hemos dado un poco de tiempo para que se recupere, pero durante los entrenamientos está fantástico, está como antes. Es muy activo, muy dinámico durante los entrenamientos, así que esto demuestra que está preparado para el partido de mañana", finalizó.