Hansi Flick: "Los campeones nunca se detienen y eso es la mentalidad que quiero"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que "los campeones nunca se detienen" y que eso es "la mentalidad" que él quiere para sus pupilos, tras haber perdido este sábado por 3-1 frente al Valencia CF en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Se han puesto de manifiesto muchas cosas. Cuando no estamos preparados, cuando no tenemos la actitud adecuada, podemos perder. Eso es así y para mí es importante trabajar siempre en ello, trabajarlo porque los campeones nunca se detienen y eso es la mentalidad que quiero de los jugadores", dijo en rueda de prensa desde el Estadio de Mestalla.

"En cada partido damos el 100%, en cada partido demostramos lo que podemos representar. Esta es para mí la forma en que queremos hacerlo y cómo queremos seguir. Ahora también estoy listo para la próxima temporada. Tengo este hambre, pero también quiero que los jugadores tengan este compromiso, que todos demuestren lo que hay que hacer para jugar al más alto nivel, para dar lo mejor de mí mismo a este club y a este equipo. Esto es lo que necesito de ellos y, por supuesto, también de los aficionados y del club. Este es el trabajo y es lo que quiero de ellos, y les exigiré al 100%", avisó Flick después de la derrota.

"No estoy contento con cómo hemos terminado esta temporada, pero no afecta a nuestro rendimiento a lo largo de toda ella. Hoy hemos visto muchas cosas que tenemos que mejorar; para mí es bueno llevármelas para analizarlas y también es importante que todos, incluidos los jugadores, reflexionemos sobre ello porque no ha sido un buen partido", añadió.

Luego el entrenador blaugrana lamentó haber "cometido muchos errores fáciles" y "no" haber "estado al 100% concentrados". "Hace dos semanas celebramos este fantástico éxito. Además, hay un gran evento como el Mundial y todos sabemos que para cualquier jugador es un sueño jugarlo, pero al final lo que cuenta es el Barça. Esto es lo que quiero ver la próxima temporada; cuando la empecemos, que todos estén bien preparados para eso, para este reto, porque va a ser mucho más duro", advirtió.

"Ya sabéis que tenemos grandes objetivos, quiero que todos den el 100% y es lo que les he dicho a los jugadores: que se lo transmitan a todo el mundo, a todo el equipo, que nos centremos. Ahora podemos tomarnos unas vacaciones. Está bien, a los jugadores les deseo de verdad todo lo mejor para el Mundial, espero que todos vuelvan sanos y salvos. Pero cuando empecemos y volvamos, continuaremos nuestro camino y esto es algo que se espera de todos. Necesito el compromiso al 100%", repitió.

Después fue preguntado sobre Gerard Martín. "Hablamos de eso en el cuerpo técnico o con los entrenadores y se ve que lo tiene todo para jugar en esa posición; su actitud y su mentalidad son increíbles. Es realmente bueno. Ha mejorado mucho; si miras las estadísticas, es asombroso. Estoy muy contento por él, por nosotros y por el club porque es muy importante que haya rendido así en su segunda temporada", apuntó.

"Es increíble y es realmente fantástico verlo. Esto es lo que quiero de ellos. Tiene la actitud y la mentalidad que el Barça necesita y, por supuesto, la próxima temporada tiene que dar un paso más. Estamos trabajando en ello, pero él está preparado para ello. Lo va a conseguir y está comprometido al 100% por ello, y eso es fantástico", elogió.

Por otra parte, le preguntaron si verá con buenos ojos enfrentarse a José Mourinho en el caso de que se confirme la llegada del portugués al banquillo del Real Madrid. "Por supuesto. ¿Por qué no? Es un entrenador del equipo rival y yo siempre estoy preparado para enfrentarnos a cualquiera", contestó de forma breve el técnico alemán del Barça.

"Después de esta derrota, no es fácil hacer un resumen. Creo que ya lo dije en los últimos, tras los últimos encuentros en los que mantuvimos la portería a cero fuera de casa, creo que defendemos mucho mucho mejor. Esto es lo que realmente valoro de ello porque tenemos un equipo joven, jugadores jóvenes especialmente en la defensa: 'Cuba', Gerard y también 'Berni' como '6', es increíble verlos", señaló.

"Para mí también son importantes las recuperaciones tras largas lesiones de Gavi y 'Berni'. Es fantástico, es increíble que hayan vuelto y estén jugando ahora a este nivel, así que está bien", concluyó Flick en su repaso a la plantilla que ha conquistado este título de Liga.