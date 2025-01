Hansi Flick, sobre Dani Olmo y Pau Víctor: "He hablado con Laporta y tengo confianza en el club"

Archivo - Pau Víctor, Hansi Flick y Dani Olmo posan con el Trofeu Joan Gamper previamente a su disputa contra el AS Monaco

"Para ser honesto esta situación no es algo que me alegre, ni tampoco a los jugadores"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que tiene "confianza" en el club y en las decisiones que puedan tomarse en referencia a las inscripciones de sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, que no están disponibles para el estreno de este sábado en la Copa del Rey contra el Barbastro y que viven una situación, a día de hoy sin inscripció ni ficha, que no deja contento ni a jugadores ni al propio técnico 'culer'.

"No quiero hablar demasiado de esto porque no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar el equipo para el próximo partido de Copa. Antes estuve en contacto con el presidente, antes de Navidad, y he hablado con él hoy. Tengo confianza en el club, en todo lo que concierne al equipo cada uno hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío; preparar al equipo", comentó en rueda de prensa.

Eso sí, Flick quiso ser honesto y aseguró que la situación no es la ideal. "Para ser honesto, esta situación no es algo que me alegre, tampoco a los jugadores. Pero las cosas son como son, tenemos que ser profesionales. Tenemos que jugar, yo tengo que entrenarles y cada uno hacer su trabajo. Tenemos confianza, siempre soy positivo pero tenemos que esperar a la decisión final", apeló.

"He hablado con Dani y con Pau y la situación para ellos podéis imaginar cómo se sienten. Pero son positivos y quieren jugar en este club y para este club amos son buenos jugadores. Yo siempre pienso en positivo, vamos a ver cuál es la decisión que se toma y entonces ya nos posicionaremos. De momento, me siento muy positivo aunque sé que no es una situación fácil", añadió.

Pese a que por motivos de licencia no pueden jugar, el técnico alemán aseguró que tanto Dani Olmo como Pau Víctor están entrenando con normalidad. "Están listos para jugar, lo que he podido ver en el entrenamiento es bueno. Nada diferente. Están listos para jugar", reiteró.

A nivel global, pese a estas dificultades deportivas que se encuentra por la mala situación económica de la entidad, aseguró que sigue "absolutamente enamorado" del club, de la ciudad y de su gente. "Hablo con mi equipo técnico y estamos muy contentos de trabajar aquí. Tenemos que hacer algo con el club y con los jugadores, la mentalidad es muy buena. Los jugadores disfrutan entrenando y compitiendo, hay un buen ambiente y buenas vibraciones y por eso nos encanta trabajar aquí", manifestó.

Por otro lado negó que su voluntad sea la de ceder a Eric Garcia al Girona o a otro equipo. "No, no lo creo que salga. No sé qué va a pasar. Para nosotros es un buen jugador, es importante. Se lesionó al final de la temporada pasada, pero es inteligente y puede jugar en varias posiciones, es muy profesional y nos gusta. No estamos pensando en la posibilidad de que salga", zanjó.

En cuanto a Andreas Christensen, que empieza a entrenar con el equipo tras su larga lesión, explicó que viajará a Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España pero que el plan es que regrese a los terrenos de juego después de esa Supercopa.

Y, sobre el debut en la Copa del Rey en los dieciseisavos de final, contra un Barbastro al que ganaron con sufrimiento (2-3) el año pasado, comentó que los aragoneses son un buen equipo. "Es el primer partido de Copa, el año pasado fui un partido complicado, lo he visto. El Barbastro es un equipo que juega bien, sabemos lo que nos esperamos y tenemos que estar muy concentrados desde el primer segundo, estar ahí y demostrar como podemos jugar", argumentó.